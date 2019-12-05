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Женщина стала миллионершей благодаря онлайн-игре

Она выиграла 18,6 миллионов гривен всего через пару часов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:52
Британка за несколько часов стала миллионершей
Британка за несколько часов стала миллионершей
Фото: Depositphotos

51-летняя мать четырех детей Анита Кэмпбелл из британского города Сихем, графство Дарем, стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго. Женщина призналась, что последние годы едва сводила концы с концами, погрязла в долгах и нуждалась в деньгах, пишет таблоид Daily Mirror.

Британка начала играть в бинго и всего за десять дней сорвала куш более миллиона фунтов стерлингов. "Я будто во сне. До сих пор не могу в это поверить. Я так обрадовалась, что смогу улучшить жизнь моих детей", – рассказывает Кэмпбелл.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

Многодетная мать выиграла 597 тысяч фунтов стерлингов (18,6 млн грн) всего через пару часов игры в бинго. Спустя десять дней она решила вновь испытать удачу и стала обладательницей еще 522 тысяч фунтов стерлингов (16,3 млн грн).

Кэмпбелл уже съехала из арендованного дома в собственное жилье, а также погасила долги. Победительница подчеркнула, что, несмотря на крупный выигрыш, планирует и дальше играть в бинго.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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