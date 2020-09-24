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Женщина увидела драку двух питонов возле своего дома: невероятное видео

Сегодня, 13:17

Кадры с пресмыкающимися напугали пользователей TikTok

Бриджет Даудл из австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, сняла на видео, как на ее садовом участке два питоны-самцы схлестнулись в битве за самку. На видео, опубликованное на ее странице в TikTok, обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Бриджет, инцидент произошел вечером, 23 сентября. Она выглянула во двор и увидела возле забора двух змей, устроивших поединок за внимание самки. "В ту ночь я не сомкнула глаз", – призналась она в подписи к видео.

Видео: TikTok

Кадры с пресмыкающимися напугали пользователей TikTok.

"Скоро на твоем участке появится около 20 яиц", "Ужас, я бы после этого не смогла спокойно гулять возле дома", "Надеюсь, у тебя нет детей", "Нужно вызвать змееловов", "Если бы это произошло на моем дворе, я бы умерла от страха", "Вот почему я никогда не поеду в Австралию", – пишут юзеры в комментариях под коротким роликом.

Напомним, ранее россиянин искупал в озере огромного питона.

Смотрите видео: австралийка шваброй выгнала из дома двух питонов

Кроме этого, мы рассказывали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.

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