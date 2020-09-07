Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Она обратилась в больницу с жалобой на сильную боль в животе всего за час до схваток

28-летняя Таша Дэвис из английского города Уиган (графство Большой Манчестер) не знала о беременности и неожиданно для себя родила ребенка. Женщина обратилась в больницу с жалобой на сильную боль в животе всего за час до схваток. Об этом пишет таблоид Daily Mirror.

По словам Дэвис, у нее не было ни одного признака беременности: месячные не прерывались, женщину не тошнило по утрам. А лишний вес британка объясняла начавшимся карантином – из-за коронавирусной пандемии Таша не ходила в спортзал.

"Медсестры спросили, не беременна ли я. "Нет", – говорю. Но тогда они сказали, что нужно сделать тест, и до меня стало доходить, что это в самом деле возможно. Когда ребенок появился на свет, это был абсолютный шок", – вспоминает Дэвис.

Новорожденного мальчика назвали Александр Айзек Гохан, он весил 4,28 килограмма.

Женщина не заметила беременность и внезапно родила ребенка Фото: SWNS Женщина не заметила беременность и внезапно родила ребенка Фото: SWNS Женщина не заметила беременность и внезапно родила ребенка Фото: SWNS Женщина не заметила беременность и внезапно родила ребенка Фото: SWNS Женщина не заметила беременность и внезапно родила ребенка Фото: SWNS Женщина не заметила беременность и внезапно родила ребенка Фото: SWNS Женщина не заметила беременность и внезапно родила ребенка Фото: SWNS 1/7

Отец ребенка, 29-летний Мартин Херн, рассказывает, что это стало дня него полной неожиданностью. Любопытно, что за три дня до рождения сына он купил дом. "Я ложился спать и думал, что завтра поеду за посудомоечной машиной, а вместо этого поехал в больницу и обнаружил, что у меня будет маленький ребенок", – признается он.

Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов.

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Также "Сегодня.Lifestyle" рассказывали о студентке, которая узнала о том, что стала матерью на четвертый день после родов.

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