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Женщина в 26 лет узнала, что она мужчина

С такими аномалиями рождается около 1,7 процента детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:03
Женщина узнала, что она – мужчина. Фото: pixabay
Женщина узнала, что она – мужчина. Фото: pixabay

В китайской провинции Хунань 26-летняя женщина, которая пожелала остаться анонимной, пришла на осмотр к врачу и узнала, что биологически она является мужчиной, сообщает Asia One.

Девушка в 26 лет пришла к гинекологу потому, что не могла забеременеть. Врач сообщил ей, что физиологически она является мужчиной. У пациентки нет матки и яичников, но есть грудь и влагалище. Кроме того, у китаянки есть неопустившиеся яички. В ее ДНК есть Y-хромосома, поэтому он является мужчиной.

С такими аномалиями рождается около 1,7 процента детей.

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Кроме этого, в Канаде впервые в мире в медкарте ребенка не указали полРодитель ребенка по имени Кори Доти идентифицирует себя как небинарный трансгендер, то есть не считающий себя ни женщиной, ни мужчиной. Кори Доти хочет, чтобы ребенок сам выбрал свою гендерную идентификацию, когда подрастет. 

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