Женщина в день 30-й годовщины свадьбы внезапно разбогатела
Американка из города Такома, что в штате Вашингтон, получит 190 тысяч долларов
Американка, имя которой не разглашается, в день 30-й годовщины свадьбы выиграла в лотерею крупную сумму денег, сообщает информационный портал UPI.
Как пишут авторы издания, жительница американского города Такома, штат Вашингтон, купила лотерейный билет Hit 5 в автомате магазина Fred Meyer. Американка проверила результаты в мобильном приложении и узнала, что выиграла 190 тысяч долларов. "Я играю в лотерею в одном конкретном магазине и на одном конкретном автомате", – уточнила она.
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Сорвавшая джекпот счастливица решила потратить денежный приз на празднование юбилея. "Мы и так планировали выбраться из города, – отметила она. – Благодаря этим деньгам мы сможем отдохнуть как следует".
Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.
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