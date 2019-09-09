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Женщина в день 30-й годовщины свадьбы внезапно разбогатела

Американка из города Такома, что в штате Вашингтон, получит 190 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Годовщина свадьбы принесла женщине десятки тысяч долларов
Годовщина свадьбы принесла женщине десятки тысяч долларов
Фото: Depositphotos

Американка, имя которой не разглашается, в день 30-й годовщины свадьбы выиграла в лотерею крупную сумму денег, сообщает информационный портал UPI.

Как пишут авторы издания, жительница американского города Такома, штат Вашингтон, купила лотерейный билет Hit 5 в автомате магазина Fred Meyer. Американка проверила результаты в мобильном приложении и узнала, что выиграла 190 тысяч долларов. "Я играю в лотерею в одном конкретном магазине и на одном конкретном автомате", – уточнила она.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

Сорвавшая джекпот счастливица решила потратить денежный приз на празднование юбилея. "Мы и так планировали выбраться из города, – отметила она. – Благодаря этим деньгам мы сможем отдохнуть как следует".

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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