Женщина выходит замуж за канделябр: "Я не чокнутая"

Британка по имени Аманда дала "будущему мужу" имя Люмьер и уже купила обручальные кольца

Аманда Либерти выходит замуж за канделябр Фото: facebook.com/LibertyNY

35-летняя жительница Великобритании по имени Аманда Либерти решила выйти замуж за канделябр. Женщина, вероятно, является объектофилом или объектосексуалом ̶ человеком, испытывающим влечение к неодушевленным объектам.

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Как пишут авторы издания Daily Mirror, Аманда дала канделябру имя Люмьер и уже купила обручальные кольца. Она утверждает, что заботится о его внешнем виде и полирует почти каждый вечер. "Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая", ̶ заверила женщина.

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Помимо Люмьера, у Аманды есть и другие канделябры, с которыми ее связывают открытые отношения. В прошлом она была влюблена в нью-йоркскую статую Свободы и даже взяла ее фамилию. Поддерживать роман на расстоянии оказалось слишком сложно, поэтому им пришлось расстаться.

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