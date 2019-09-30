Женщина вызвала полицию из-за белки, которая "просила" о помощи
Подробностями этой истории правоохранители поделились в Facebook
20 сентября в полицейское управление города Пуласки, что находится в американском штате Вирджиния, поступил звонок от женщины по имени Тиа Пауэлл. Она сообщила, что возле парка Киванис бельчонок с поврежденной лапкой нуждается в помощи. Подробностями истории правоохранители поделились в Facebook.
"Ко мне подбежала белка и потянула меня за ногу. Я последовала за зверьком и обнаружила бельчонка с поврежденной лапой", – рассказала женщина в комментарии для издания Independent.
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Пауэлл также отметила, что неподалеку прятался кот, который в любой момент мог напасть на белок. Тогда она позвонила подруге и в полицейский участок. Прибывшая на место полиция обработала бельчонку лапу и помогла животным забраться на дерево.
"Стоит поблагодарить Тиу и ее подругу Жасмин! Если бы Тиа не прислушались к инстинкту, все могло закончиться совершенно по-иному", – подчеркнули представители полиции Пуласки.
Ранее "Сегодня" писали, как женщину арестовали за коварную месть бывшему с помощью агрессивных белок. Кроме этого, мы рассказывали, что в Калифорнии белка оставила без света более 45 тысяч человек.
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