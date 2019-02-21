Женщина заказала пошив сумочки из собственной кожи

Портных призвали серьезно отнестись к просьбе британки

Британка хочет пошить необычную сумочку Фото: Pixabay

В британском Манчестере 55-летняя женщина по имени Джоан собирается сделать из собственной ампутированной ноги дамскую сумочку, сообщает Metro.

Британка узнала, что из-за серьезной болезни сосудов ей ампутируют ногу. Она не смогла свыкнуться с мыслью, что после этого конечность "оставят где-то гнить".

Женщина хочет сделать сумочку из своей кожи Фото: Facebook

Джоан написала на специализированный сайт, чтоб найти портного, который сошьет сумку из ее кожи. Женщина платит три тысячи фунтов за "женскую сумку среднего размера с коротким ремешком" со вставкой из ее кожи.

Администрация сайта пообщалась с Джоан и пришла к выводу, что ее аргументы логичны и имеют глубоко личный характер. Портных призвали серьезно отнестись к просьбе британки.

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