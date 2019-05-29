Женщину повергла в шок находка в новой сумке: фото

Британка заказала обновку для дочери и получила очень странный бонус

Британка нашла в новой сумке рыбу Фото: Pixabay

Жительница Великобритании 34-летняя Никки Гудвин нашла внутри новой кожаной сумки дохлую рыбу. Женщина рассказывает, что заказала обновку в подарок для своей 15-летней дочери. Однако после доставки решила тщательно проверить, все ли в порядке, и обнаружила такой "сюрприз", сообщает Metro.

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"Моя дочь вернулась из школы и унесла посылку на второй этаж, а потом я услышала крик. Это был такой девчачий драматичный крик", – вспоминает Гудвин. Внутри посылки была запечатана засохшая золотая рыбка размером в несколько дюймов, от которой шел неприятный запах.

Женщина добавляет, что этот инцидент не заставит ее отказаться от покупок в интернет-магазинах. "Первое, о чем я подумала: черт возьми, как она туда попала? Подозреваю, что это шутка кого-то из упаковочной фабрики", – смеется Никки Гудвин.

Жительница Великобритании нашла в сумке рыбу Фото: Boohoo

После того, как британка разместила свою историю в Facebook, представители компании связались с ней и пообещали полностью вернуть деньги за товар.

Напомним, ранее мы писали, что россиянин купил BMW с "сюрпризом": невероятное видео. Кроме этого, мы писали о священнике, который в кабинке для исповеди нашел неожиданный "подарок".

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