Жены избили супруга, приведшего в дом еще одну женщину: видео

Мужчине грозит тюремный срок, ведь полигамные браки официально запрещен на территории Индии

26-летнего мужчину по имени Динеш из индийского штата Тамилнад избили две женщины, являющиеся его женами. Они утверждают, что хотели отомстить супругу, пожелавшему вступить в еще один брак, сообщает Daily Mail.

Как пишут местные СМИ, Динеш впервые женился в 2016 году. Спустя три года он узаконил отношения с другой женщиной. Когда индианки узнали друг о друге, а также о планах 26-летнего супруга обзавестись третьей женой, они пришли в бешенство. К слову, полигамные семьи официально запрещен на территории Индии, поэтому Динешу грозит тюремный срок.

Смотрите видео: молодой парень женился одновременно на двух

На кадрах видно, как мужчина в голубой рубашке общается со знакомым, когда на него с кулаками налетают две женщины в ярких сари. Спустя секунды к драке присоединяются местные жители. Динеш падает на землю, но его продолжают избивать руками и ногами. В результате толпу разогнали, а неверного супруга взяли под арест.

Напомним, в Канаде приговорили многоженца: он состоял в браке с 24 женщинами. Кроме этого, "Сегодня" писали о мужчине, у которого 27 жен и 145 детей.

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