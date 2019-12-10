Жесткая расправа львицы над антилопой гну попала на видео

После недолгой схватки хищница убила и съела добычу

8 декабря на YouTube-канале Maasai Sightings появилась видеозапись охоты львицы в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Хищник незаметно подкралась к антилопе гну и атаковал ее, повалив на землю.

На обнародованных кадрах показано, как львица, пользуясь тем, что цвет ее шерсти сливается с цветом зарослей высокой пожухлой травы, вплотную подкралась к пасущемуся стаду. Когда антилопа заметила надвигающуюся угрозу, было уже слишком поздно. Львица повалила гну на землю. После недолгой схватки хищница убила и съела добычу.

Смотрите видео: во Франции лев напал на дрессировщика, мужчине делали операцию пять часов

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Кроме этого, сайт "Сегодня" опубликовал забавные снимки ссоры льва и львицы. Во время перепалки самка не оставила сомнений, кто в прайде главный.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.