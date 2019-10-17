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Жесткая схватка двух змей за самку попала на видео

Сетчатые коричневые змеи размножаются в период с сентября по ноябрь, утверждает специалист

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:19
Две смертоносные змеи схлестнулись в битве за самку
Две смертоносные змеи схлестнулись в битве за самку
Фото: Pixabay

Во вторник утром, 15 октября, одна из жительниц австралийского района Саншайн-Кост на юге штата Квинсленд обнаружила во дворе дома двух коричневых змей, которые схлестнулись в битве за самку. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Перепуганная женщина позвонила змеелову Люку Хантли. Специалист с напарником Джеком Хоганом поймали рептилий голыми руками и поместили их в мешок. Мужчины подчеркнули, что в отлове змей нужно действовать быстро. Им удалось обезвредить смертельно опасных особей всего за 20 секунд.

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Эксперт посоветовал людям, встретившим сетчатую коричневую змею, сохранять спокойствие. "Отойдите на безопасное расстояние и не паникуйте, – пояснил Хантли. – Не пытайтесь поймать ее самостоятельно. 90 процентов укусов происходят именно в результате таких попыток".

Хантли также добавил, что сетчатые коричневые змеи размножаются в период с сентября по ноябрь. По его словам, за последние две недели он поймал десять представителей этого вида.

Напомним, в центре Киева вечером на фонарной опоре по улице Жилянской, 54, прохожие обнаружили двухметрового питона. Также мы рассказывали, как австралийка обнаружила питон у себя в кровати.

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