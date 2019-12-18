Жесткая схватка леопарда и степного кота попала на видео

Хищник подкрасться к жертве, затем прыгнул на нее и без труда растерзал

В кенийском заповеднике Масаи-Мара, который располагается на юго-западе Кении, леопард растерзал степного кота. По словам очевидцев, хищник подкрасться к жертве, затем прыгнул на нее и без труда растерзал. Видео попало на канал Maasai Sightings в YouTube.

На ролике показано, как дикая кошка лежит на земле, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. В какой-то момент ее атакует и съедает леопард. Автор ролика в описании отмечает, что эти хищники охотятся на любых животных, которые меньше их по размеру – от птиц и небольших представителей семейства псовых до питонов.

Смотрите видео: леопард пришел поесть и отдохнуть на пляж

Степные коты водятся в степных, пустынных и горных районах Африки, Азии, в Закавказье и Казахстане. Длина тела составляет от 45 до 75 см, не считая хвоста, который бывает длиной до 38 см. Эти животные весят от трех до 6,5 килограмма и питаются мышами, крысами и другими мелкими млекопитающими.

Ранее "Сегодня" писали, как в Индии удирающий от леопарда полицейский спрыгнул с крыши. Кроме этого, международный аэропорт Катманду имени Трибхувана приостановил работу из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу.

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