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Жестокую битву молодых львов со старым сняли на видео

Два молодых льва объединяются в совместной борьбе со старым самцом в надежде захватить его территорию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:41
Схватка львов в Кении попала на видео
Схватка львов в Кении попала на видео
Фото: Pixabay

В Кении на видео сняли схватку двух молодых львов со старым. Борьба произошла из-за территории, на которую претендовали два молодых самца. Автором впечатляющего ролика стал работник заповедника Масаи-Мара Джонатан Саяниэль, пишет Daily Mail.

Два молодых льва – Маридади и Кака – объединяются в совместной борьбе со старым самцом Ололпартитой в надежде захватить его территорию. Последний вначале попытался отогнать противников рыком, однако позднее все же вынужден был вступить с ними в бой. В итоге Ололпартите удалось отогнать молодых львов, однако он получил серьезные ранения.

"Если бы он проиграл, Маридади и Кака почти наверняка бы убили всех детенышей в его прайде, а потом бы спарились с самками", - объяснил Саяниэль.

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом. Ранее мы также писали, как двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф Русс Бриджес из Ротерема запечатлел эту необычную ситуацию на фото. Кроме этого, "Сегодня" писали, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

Смотрите видео: лев захотел любви от испуганной крымчанки

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