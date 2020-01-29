Жила в трех веках и оставила 200 внуков: умерла самая старая в мире женщина

Она родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана

Фатима Мирзокулова Фото: konkret.az

Жительница Таджикистана Фатима Мирзокулова, которая утверждала, что является самой старой в мире, умерла в возрасте 127 лет. Она была похоронена в субботу в городе Дахана на севере страны, недалеко от границы с Узбекистаном. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно паспорту, женщина родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана. Большую часть жизни она трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Ее первый муж погиб во время Великой Отечественной войны.

Паспорт самой старой в мире женщины Фото: konkret.az

В 1951 году она, имея на тот момент уже троих детей, снова вышла замуж. Женщине было 58 лет, а ее второму мужу – 72 года. У них родились еще пятеро детей, причем их младший сын появился на свет, когда Фатиме исполнилось 66 лет. У женщины также было более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Долгожительницу похоронили в городе Дахана на севере Таджикистана.

Смотрите видео: секреты долгожителей со всего мира

"Когда ей было за тридцать, она несколько лет проучилась в вечерней школе, но потом так нигде официально и не работала, – цитирует The Open Asia слова одной из дочерей Фатимы Мирзокуловой. – Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой. Нервы у нее всегда были крепкие. Но она участвовала в жизни страны. Например, строила Большой Ферганский канал в 1939-1940 годах".

Напомним, в 2018 годув Чили умер старейший в мире холостяк. Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года. Он никогда не был женат и у него нет родственников. Ранее в Испании скончался 113-летний Франсиско Нуньес Оливер, которого называли "дедушкой мира".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.