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Жило в домашнем аквариуме: на фото показали одно из самых ядовитых существ на планете

Улитку-конус обнаружил у себя дома житель британского города Слау в графстве Беркшир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Британец нашел в аквариуме опасную улитку-конус Фото: Hal Gatewood / Unsplash
Британец нашел в аквариуме опасную улитку-конус
Фото: Hal Gatewood / Unsplash

32-летний Уэсли Треворс из британского города Слау, графство Беркшир, обнаружил в домашнем аквариуме одно из самых ядовитых морских существ на планете – улитку-конус. Об этом сообщает газета The Sun.

Уэсли Треворс нашел в аквариуме улитку-конус
Фото: The Sun
Уэсли Треворс нашел в аквариуме улитку-конус
Фото: The Sun
Уэсли Треворс нашел в аквариуме улитку-конус
Фото: The Sun
Уэсли Треворс нашел в аквариуме улитку-конус
Фото: The Sun
Уэсли Треворс нашел в аквариуме улитку-конус
Фото: The Sun
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Британец рассказывает, что недавно он решил порадовать своего шестилетнего сына и купил рыбу-клоуна. Однако спустя несколько месяцев Треворс заметил на дне аквариума неизвестное существо. Чтобы выяснить, что это такое, мужчина сделал снимок непрошеного гостя и показал его на форуме, посвященном морской флоре и фауне. Комментаторы объяснили ему, что это улитка-конус. "Недавно я подселил к рыбам креветку. Возможно, улитка попала туда вместе с ней", – отметил он.

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо

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Треворс позвонил в несколько зоопарков и центров с морскими животными с просьбой забрать улитку, однако везде получил отказ. В итоге специалисты перевезли ядовитого моллюска в Лондонский аквариум.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об американке Саре Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл". Кроме этого, мы опубликовали кадры жуткого насекомого.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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