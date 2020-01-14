Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

Неизвестные на протяжении шести лет оставляли пакеты с деньгами возле их домов

Британская полиция нашла тайных "Робин Гудов" Фото: DURHAM POLICE

В селе Блекхолл-Кольер в графстве Дарем на севере Великобритании неизвестные на протяжении шести лет оставляли пакеты с деньгами возле домов малообеспеченных жителей. Полиции только сейчас удалось установить личность благодетелей, однако те предпочли остаться анонимными. Об этом сообщает The Guardian.

Двое "Робин Гудов" рассказали правоохранителям, что у них неожиданно появились деньги и они решили поделиться. С 2014 года благодетели разносили деньги по поселку Блекхолл-Кольер не менее 12 раз.

Смотрите видео: украинская семья кормит нуждающихся в своем ресторане

Всю найденную сумму – 26 000 фунтов (почти 34 000 долларов) – местные жители сдавали в полицию. По британским законам, если хозяев найденных денег не определят или же, если они отказываются принимать купюры обратно, то через определенный промежуток времени деньги возвращаются тем, кто их нашел. Так и произошло в селе Блекхолл-Кольер.

К слову, благодетели специально оставляли деньги не только в заметных местах, но и у домов, где живут малообеспеченные люди, например, пенсионеры. Они также часто ждали неподалеку, чтобы убедиться, что подарок нашли.

Блекхолл-Кольер

Фото: PA MEDIA

"Я очень рад, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что это не преступная деятельность и это делает не человек с каким-то психическим расстройством, – заявил представитель полиции Дарема Джон Фостер. – Я хотел бы поблагодарить этим людям за то, что они связались с нами, а также честным жителям села, которые каждый раз приносили деньги в полицию".

Ранее "Сегодня" писали о бедняке, который стал богачом и раздал миллионы в родной деревне. В дни празднования Нового года по восточному календарю глава корпорации Xinjiang Tiandi Group Чжэн Дацин посетил родную деревню и раздал местным жителям подарки на миллионы юаней. Кроме этого, мы рассказывали, как сотрудницам фастфуда оставили 20 тысяч долларов чаевых.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.