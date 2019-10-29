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Живот случайно отвалился: женщина притворилась беременной, чтобы не платить за багаж

Путешественница из Мельбурна пыталась спрятать на себе не только одежду, но и электронику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Туристка притворилась беременной, чтобы сэкономить на багаже
Туристка притворилась беременной, чтобы сэкономить на багаже
Фото: Depositphotos

Жительница Австралии попыталась необычным образом сэкономить на багаже во время авиаперелета. Женщина хотела пройти на борт самолета с ненастоящим животом, чтобы не платить за дополнительный багаж около 60 австралийских долларов. По словам пассажирки, бортпроводники увидели накладной живот, когда она случайно выпустила из рук билет и наклонилась, чтобы поднять его. Под одеждой австралийка прятала вещи, которые не поместились в ручной клади, пишет Experttur.

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"Зарегистрированного багажа у нее не было, а доплачивать не хотелось. Поэтому женщина решила спрятать вещи под одежду, и выглядело все в общем-то анатомически естественно. Примечательно, что путешественница из Мельбурна пыталась спрятать на себе не только одежду, но и электронику, в частности, ноутбук и зарядное устройство к нему", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о туристке, которая нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете. Девушка надела на себя семь платьев, две пары обуви, двое шорт, юбку и кардиган.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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