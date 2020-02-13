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"Живой Кен" в 36 лет идет на операцию, чтобы стать "живой Барби": фото

Родриго Альвес рассказал, что в образе женщины живет уже несколько месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Родриго Альвес стал девушкой по имени Родди
Родриго Альвес стал девушкой по имени Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk

36-летний бразилец Родриго Альвес, который прославился как "живой Кен", планирует сделать операцию по смене пола и превратиться в женщину. В своем Instagram он размещает фото, на которых позирует в платьях с глубоким декольте.

Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
Родриго Альвес перевоплотился в Родди
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk
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В беседе с Mirror Альвес рассказал, что в образе женщины живет уже несколько месяцев. Позади масса пластических операций, но для достижения своего идеала ему предстоит перенести еще многое. "Все знают меня как Кена, но я всегда ощущал себя Барби", – говорит Альвес.

Смотрите видео: живой "Кен" хочет стать "Барби"

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Бразилец просит называть его Родди и обращаться к нему исключительно как к женщине. "Мне все это нравится: походы по салонам красоты, делать маникюр, красить брови и ресницы. Обожаю покупать платья и высокие каблуки, носить сексуальное нижнее белье", – рассказала Родди.

В следующем году Родди надеется завершить финальных этап своей трансформации, которым станет операция по смене пола. Она также собирается установить имплантаты в грудь и сделать пластические операции на лице.

Напомним, за годы экспериментов над внешностью Алвес пережил множество операций, он 10 раз изменял форму носа, неоднократно делал подтяжку лица, вставлял имплантаты в ягодицы, руки, ноги и грудь, даже удалил ребра, преследуя цель достигнуть идеальной внешности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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