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Живут без телевизора: на видео показали реакцию отшельников на коронавирус

Участники реалити-шоу "Большой брат" были очень обеспокоены, некоторые плакали

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:57

Группа из семи мужчин и семи женщин с 6 февраля 2020 года принимает участие в съемках 13-го сезона популярного в Германии реалити-шоу "Большой брат". Согласно правилам проекта, его участники живут в полной изоляции. Однако создатели программы приняли решение нарушить это условие и подготовили специальный выпуск, чтобы рассказать им о происходящем в мире, пишет газета The Guardian (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Ведущий Йохен Шропп проинформировал ребят о том, что коронавирус распространился по всему миру и вызвал пандемию. Шропп отметил, что вирус опасен в основном для пожилых людей, и заверил, что с членами семей героев передачи все в порядке.

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Герои проекта слушали ведущего крайне внимательно. После этого им показали видео, которые для них сняли близкие. Реакция многих была крайне эмоциональной – они были очень обеспокоены, некоторые плакали.

Смотрите видео: как распознать коронавирус

Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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