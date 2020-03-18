Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

За два дня ролик набрал более пяти миллионов просмотров

Десять страниц заняли некрологи в очередном выпуске итальянской ежедневной газеты "Эхо Бергамо". Местный журналист Дэвид Карретта опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Twitter. "Италия отчаянно нуждается в помощи", – написал он в сообщении (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

Ролик Карретта со списком погибших быстро разошелся по Сети и за два дня набрал более пяти миллионов просмотров. Журналист отметил, что не знает автора видео, но считает важным поделиться им. "Наступило время стать настоящим сообществом. Каждый несет ответственность за каждого", – написал он.

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"Это очень отрезвляюще и очень грустно. Ужасно, что им, скорее всего, не разрешили даже попрощаться с близкими", "Страшно. Просто разрывается сердце", – комментируют публикацию пользователи Сети.

Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о враче по имени Абду Шаркави из канадского города Торонто, который сделал "самое важное заявление о коронавирусе".

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