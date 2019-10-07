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Журналистка на стадионе отреагировала на просьбу показать грудь: видео

Ролик появился в Twitter-аккаунте Hooligans TV и собрало десятки тысяч просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:53
Дилетта Леотта Фото: instagram.com/dilettaleotta
Дилетта Леотта
Фото: instagram.com/dilettaleotta

Итальянская журналистка Дилетта Леотта попала в курьезную историю во время матча "Серии А" между "Наполи" и "Брешией". Видео появилось в Twitter-аккаунте Hooligans TV и собрало десятки тысяч просмотров, сотни лайков и комментариев.

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На ролике показано, как Леотта проходит мимо трибун, когда с призывами показать грудь к ней обратились болельщики "Наполи". Это вызвало у девушки улыбку, и она решила ответить. Журналистка помахала пальцем, а также указала большим пальцем вниз, дав понять, что такие просьбы непристойны.

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К слову, "Наполи" переиграл дома "Брешию" 2:1. На голы Дриса Мертенса и Костаса Маноласа у хозяев гости ответили только голом Марио Балотелли. Этот результат позволил неаполитанской команде подняться на четвертое место в турнирной таблице.

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Ранее "Сегодня" писали о 26-летней британке Элис Уискин из города Дартфорд (графство Кент, Великобритания), которая пожаловалась журналистам, что из-за огромной груди она лишилась полноценной жизни. Кроме этого, мы рассказывали о жизни россиянка с "грудью несуществующего размера".

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Источник: Сегодня
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