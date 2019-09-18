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Жуткий 18-метровый "водяной монстр" попал на видео в Китае

Существо черного цвета и достигает 60 футов (18,2 метра) в длину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12

Неподалеку от крупнейшей в мире гидроэлектростанции "Три ущелья" в китайской провинции Хубэй местные жители обнаружили 18-метрового "водяного монстра", скользящего по поверхности реки Янцзы. Очевидцы отметили, что "монстр" был черного цвета и достигал 60 футов (18,2 метра) в длину. Об этом сообщает Mirror Online.

Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун рассказала, что это может быть водяная змея. Она сделала такой вывод, потому что животное двигалось так же, как рептилия. Многие существа живут под водой годами, добавила Чуньфан.

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Однако местные рабочие заявили, что это всего лишь кусок резиновой ленты, которую используют в создании надувных лодок.

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо

Напомним, в Новой Зеландии два дайвера сняли на видео необычный морской организм, напоминающий гигантского червя. Кроме этого, "Сегодня" сообщали о том, как в океане обнаружили громадное существо с метровой пастью.

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