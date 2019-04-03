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Жуткое похудение: девушка из-за сока стала весить 40 килограммов

Израильтянка сильно похудела за три недели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Жительница Израиля похудела на 40 килограммов за три недели
Жительница Израиля похудела на 40 килограммов за три недели
Фото: Depositphotos

В израильском городе Тель-Авив девушка придерживалась соковой диеты в течение трех недель, сильно похудела и стала весить менее 40 килограммов. Режим питания, состоящий из воды и фруктового сока, посоветовал израильтянке эксперт по нетрадиционной медицине, к которому она обратилась.

Врачи опасаются, что три недели на фруктовом соке привели к непоправимому повреждению мозга пациентки. Таблоид Daily Mail отмечает, что возможной причиной такого исхода могла стать гипонатриемия — состояние, при котором падает концентрация ионов натрия в крови. В результате вода перераспределяется из плазмы крови в клетки организма, в том числе в клетки мозга.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

Смотрите видео: 200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему весу

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Источник: Сегодня
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