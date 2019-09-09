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"Змея с клыками": необычное существо напугало британцев

Журналисты утверждают, что это гусеница винного бражника или походного дубового шелкопряда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:08
Британцы обнаружили загадочное существо
Британцы обнаружили загадочное существо
Фото: hulldailymail

Возлюбленные Венди Грей и Энди Вээр из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, у себя во дворе нашли странное животное "похожее на змею существо с клыками и клювом", которое сразу же привлекло их внимание. Об этом сообщает издание Hull Live.

Британцы нашли странное существо
Британцы нашли странное существо
Фото: hulldailymail

"Оно выглядит так, будто его наполовину съели. Каждый раз, когда мы поднимаем стакан, существо начинает ползать. Никогда не видела ничего похожего. Его внутренности торчат наружу, но оно все еще двигается", – рассказывает Грей.

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Журналисты местного издания предположили, что это гусеница винного бражника или походного дубового шелкопряда. Они опасны для человека – их волоски покрыты токсинами, которые вызывают воспаление или аллергическую реакцию, попадая на кожу или в дыхательные пути человека.

Напомним, кадры жуткого насекомого, снятые в Индонезии и загруженные на Facebook пользователем по имени Gandik, собрали более 37,3 млн просмотров и десятки тысяч комментариев. Многие пользователи социальных сетей были в ужасе, увидев этот ролик. Кроме этого, мы рассказывали про американку Сару Вассер-Алфорд, которая во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала жуткое существо, похожее на сплетение корней или "живой коралл".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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