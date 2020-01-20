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"Золотой хрен": в Украине вручили премию за худшее описание секса в литературе

Приз получил писатель Василий Слапчук

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Названо худшее описание секса в украинской литературе в 2019 году
Названо худшее описание секса в украинской литературе в 2019 году
Фото: Depositphotos

Украинский писатель Василий Слапчук стал победителем третьей премии за худшее описание сексуальной сцены в украинской литературе – "Золотой хрен 2019". Эксперты присудили награду за фрагмент из книги "Роман & Роман". Об этом сообщается на официальной Facebook-странице премии.

В конкурсе также участвовали произведения Максима Деккера, Павла Коробчука, Сергея Мартынюка, Владимира Рафеенко, Оксаны Луцишиной, Василия Махно, Сергея Головачева, Гаська Шиян и Елены Андрейчиковой.

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Фрагмент, за который была присуждена награда:

"Споглядання її піхви стало для мене вже чимось невимушено-вимушеним, буденно-обов'язковим, експериментально-традиційним… Вона зуміла втулити свою пілотку в ряд звичних для мого середовища (обстановки кімнати) речей: пейзаж за вікном, вазончик на підвіконні, пляма на шпалерах, книжкові полиці, монітор комп’ютера, Мірина піхва… Тільки, якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку. Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли в тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо. "Ні, – кажу подумки, – народ так довго не витримає".

"Золотой хрен" – это аналог британской премии Bad Sex in Fiction Award. Ее присуждают за плохое (грубое, безвкусное) описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы. В жюри входят Татьяна Микитенко, журналистка и основательница проекту "Рагу.ли", литературный критик Юрий Володарский, писательница Анна Малигон, а также литературный критик Татьяна Трофименко.

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Источник: Сегодня
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