Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото

Инцидент произошел в заповедном лесу

Орангутан в Индонезии спасал человека из реки Фото: instagram.com/anil_t_prabhakar

Геолог и фотограф-любитель Анил Прабхакар рассказал о трогательном случае спасения человека орангутангом. Он запечатлел момент, когда обезьяна на индонезийском острове Борнео протягивает руку, чтобы вытащить человека из кишащей змеями воды. Об этом Прабхакар написал на своей странице в Instagram.

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Анил находился в туристическом походе с друзьями в заповедном лесу, которым управляет Фонд выживания орангутангов Борнео. Он увидел, как служащий заповедника, который очищает воду от змей, оказался окруженный рептилиями. В этот момент у воды показался большой орангутан, немедленно протянувший лапу человеку, которому было трудно двигаться в мутной воде.

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Работник, зная правила выживания в дикой природе, поспешил отойти подальше. Позже объяснил, почему так поступил. "Это дикое животное, с которым мы не знакомы", – отметил он.

Фонд выживания орангутанов Калимантана – индонезийская некоммерческая организация, которая была основана в 1991 году. Сейчас под присмотром четырехсот сотрудников НКО находится порядка 650 особей.

Напомним, самец орангутанга Чантек, известный тем, что выучил язык жестов, умер в зоопарке Атланты в возрасте 39 лет. Кроме этого, мы рассказывали, как "неприличное селфи" обезьяны рассмешило туристов.

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