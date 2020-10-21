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Звезда известного талант-шоу отказалась от алкоголя и похудела на 22 килограмма (фото)

Сегодня, 12:18

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram несколько впечатляющих фотографий

28-летняя Люси Спрагган, звезда британского шоу талантов The X Factor, около 15 месяцев назад отказалась от алкогольных напитков, начала заниматься фитнесом и похудела на 22 килограмма. Об этом пишет The Mirror.

Спрагган опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий, на которых похвасталась накачанным прессом и показала радикальные изменения своей фигуры после отказа от алкоголя.

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По словам британки, желание завязать со спиртными напитками у нее появилось внезапно. Однажды утром она проснулась и сказала себе, что больше не будет употреблять алкоголь.

Публикация от Lucy Spraggan (@lspraggan)

"Я выпивала, чтобы снять стресс из-за работы. Но теперь я больше не употребляю спиртного, а вместо этого занимаюсь спортом", – рассказывает Люси.

Публикация от Lucy Spraggan (@lspraggan)

Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.

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Источник: instagram.com/lspraggan
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