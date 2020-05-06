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Звезда сериала "Игра престолов" отказался от славы ради работы курьера: фото

Актер неожиданно стал водителем компании доставки продуктов Asda

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:53
Актер Майкл Кондрон работает курьером
Актер Майкл Кондрон работает курьером
Фото: Belfastlive

Британский актер Майкл Кондрон, звезда культового американского сериала "Игра престолов", во время пандемии коронавируса неожиданно стал водителем компании доставки продуктов Asda.

Майкл признался, что пошел работать курьером, чтобы помочь обеспечить людей всем необходимым во время карантина. "В это время каждый человек должен сыграть свою роль", – сказал Майкл и добавил, что в день ему приходится обслуживать около восемнадцати звонков.

Майкл Кондрон работает курьером
Майкл Кондрон работает курьером
Фото: Belfastlive

Звезда "Игры престолов" даже задумывается о том, чтобы работать доставщиком и после пандемии – на неполную ставку. "Мне нравится на этой работе. Она требует физической нагрузки, так что я держу себя в форме", – говорит он.

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Кондрон также призвал своих поклонников ценить друг друга. "Нужно ценить тяжелый физический труд. Например, работу сотрудников супермаркетов. Они воспринимаются нами как должное", – сказал Майкл Кондрон в интервью Belfast Live.

Сериал "Игра престолов" получит приквел, узнайте подробности:

Напомним, Майкл Кондрон, сыгравший роль Боуэна Марша – первого стюарда ночного дозора в фантазийной саге телеканала HBO, – также ранее снимался в сериалах "Тюдоров" и "Мягкий пограничный патруль".

Майкл Кондрон в сериале "Игра престолов"
Майкл Кондрон в сериале "Игра престолов"
Фото: HBO

Кроме этого, мы писали, что звезда "Игра престолов" Индира Варма заразилась коронавирусом. Исполнительница роли Элларии Сэнд призналась в этом на своей странице в Instagram.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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