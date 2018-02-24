Звездой интернета стал огромный зубр, который нагло залез в машину

Сегодня, 20:24

На YouTube набирает популярность ролик с мужчиной, который обнимает в машине гигантского зубра

Зубр, похоже, комплексов не имеет. Фото: pixabay
Зубр, похоже, комплексов не имеет. Фото: pixabay

На YouTube набирает популярность ролик с мужчиной, который обнимает в машине огромного зубра, потянувшегося за кусочком хлеба. Видео опубликовал пользователь по имени Райан, отметив, что ему его прислал друг. Он не уточнил, где оно было снято.

Напомним, недавно в Сети опубликовано видео неожиданной встречи дайверов с загадочной подводной лодкойв районе Гавайских островов.

На кадрах записи видно, как таинственное судно белого цвета длиной около 30 футов появляется в непосредственной близости от людей. При этом оно медленно проплывает под дайверами со странным звуком и снова скрывается в океанских глубинах.

Также в Сети набирает популярности ролик, в котором две буровых машины на обочине дороги играют в крестики-нолики на асфальте.

Видео размещено в группе LADbible в Фейсбук и на данный момент набрало более 23 миллионов просмотров. Где именно был снят ролик не сообщается.

О том, как смех "проглотившего курицу фермера" вызвал истерику у журналиста, смотрите на видео ниже:
машина, зубр, видеошок

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