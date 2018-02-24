Звездой интернета стал огромный зубр, который нагло залез в машину

На YouTube набирает популярность ролик с мужчиной, который обнимает в машине огромного зубра, потянувшегося за кусочком хлеба. Видео опубликовал пользователь по имени Райан, отметив, что ему его прислал друг. Он не уточнил, где оно было снято.

Напомним, недавнов районе Гавайских островов.

На кадрах записи видно, как таинственное судно белого цвета длиной около 30 футов появляется в непосредственной близости от людей. При этом оно медленно проплывает под дайверами со странным звуком и снова скрывается в океанских глубинах.

Также в Сети набирает популярности ролик, в котором две буровых машины на обочине дороги играют в крестики-нолики на асфальте.

Видео размещено в группе LADbible в Фейсбук и на данный момент набрало более 23 миллионов просмотров. Где именно был снят ролик не сообщается.

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