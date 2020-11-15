Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о "Ферзевом гамбите"

Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад прокомментировал для "Сегодня. Lifestyle" новый сериал Netflix

Украинский шахматист, гроссмейстер (2001) Павел Эльянов посмотрел вместе с "Сегодня. Lifestyle" хитовый мини-сериал Netflix "Ферзевый гамбит". Это история становления в Америке 60-х шахматного вундеркинда Бет Хармон, одержимой, помимо игры, еще и внутренними демонами – наркотиками, алкоголем и тягой к саморазрушению. Павел рассказал, насколько правдоподобно показан в сериале шахматный мир, пьют ли шахматисты, насколько легко было реализоваться шахматисткам в мужском мире больших шахмат и о многом другом.

О том, почему понравился сериал

Сам факт появления этого сериала меня очень радует. Конечно, и раньше были фильмы о шахматах – "Жертвуя пешкой" один из последних. (Биографический фильм Эдварда Цвика воспроизводит обстоятельства исторического матча 1972 года между Бобби Фишером и Борисом Спасским. – Авт.) Но в "Ферзевом гамбите" блестяще показан мир шахмат, который в других фильмах изрядно отдает "клюквой".

О правдоподобии

Мир шахмат в Америке того времени показан очень правдоподобно – такой непрофессиональный и богемный. Допустим, вспомним сильнейшего игрока по имени Бенни Уоттс, который в подвале живет. Первый серьезный соперник героини сериала, Гарри Белтик, по сюжету работал менеджером в супермаркете, и это тоже показывает, насколько любительский подход существовал в США. Легендарный Роберт Фишер был также вундеркиндом и самородком. В Америке тех лет и близко не было построено такой мощной спортивной и научной базы для шахмат, как в Советском Союзе. В основном шахматы того времени были любительские, это сейчас, конечно, все изменилось.

О знаменитых консультантах сериала

Раньше создатели фильмов не приглашали для консультаций квалифицированных шахматистов. А здесь, как мы знаем, было два советника высокого уровня. Это знаменитый гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров и известный американский тренер Брюс Пандольфини. Благодаря их советам вся шахматная составляющая сериала получилось достоверной и гармоничной, на самом высоком уровне.

Павел Эльянов Фото: Twitter

Об уважении к сопернику

В сериале правильно показан один назидательный, такой чисто воспитательный момент – в сцене самой первой шахматной игры, которую еще маленькая Бет Хармон сыграла в подвале с уборщиком. Напомню, что героиня получила проигранную позицию и хотела играть дальше, но учитель объяснил ей, что в безнадежных позициях она должна сдаваться, потому что это дань уважения игре и сопернику. Мне кажется, важный воспитательный момент, так как даже некоторые сильные шахматисты руководствуются принципом "победа любой ценой", что противоречит, на мой взгляд, моральному кодексу игры.

О том, что приходилось преодолевать женщинам в профессиональных шахматах

Не всем шахматным профи сериал пришелся по душе. Одна из сестер Полгар, которые стали уникальным явлением в мире шахмат, Сьюзен Полгар, оставила очень важный отзыв об этом сериале. Все три сестры играли на высочайшем уровне, при этом самая младшая – Юдит, входила в элиту не только женских шахмат, но и мужских. Она единственная в истории женских шахмат могла на равных соперничать с мужчинами в лучшие годы.

Так вот, самая старшая, Сьюзен, которая сейчас известный тренер в Америке, дала негативный отзыв по поводу этого сериала. Она написала, что по ходу своей карьеры ей пришлось преодолевать огромные препятствия, она подвергалась дискриминации и харассменту, ее неоднократно оскорбляли политики, чиновники и даже коллеги. При этом она не курила, не пила, не зависала в клубах, не употребляла наркотики, как героиня сериала. Вместо этого она тренировалась как физически, так и ментально. И ее мысль такова, что такой гламурный, богемный мир, который показан в сериале, может отвернуть девочек от мира шахмат. Мне трудно согласиться с такой оценкой, но, безусловно, ее видение также имеет смысл.

Об алкоголе и наркотиках

Есть такие исследования, что та же рюмка коньяка или водки повышает концентрацию – буквально 50 граммов. Поэтому она даже может сработать на пользу. И у нас часто говорят, что главное – не переборщить, знать свою дозу. Шахматисты, как любой срез общества, это люди со своими достоинствами и недостатками. Конечно же, есть и пьющие.

О прототипах фильма

Ни один настоящий, реально живший шахматист в сериале не показан. Многие писали о Борисе Спасском как о прототипе русского шахматиста Боргова. Но это неверно технически, потому что Спасский упоминается в сериале где-то в разговорах, на уровне легенды. Во многом прототипом Боргова, как мне кажется, стал Михаил Моисеевич Ботвинник. Он был тоже таким "человеком-машиной", у которого был абсолютно научный подход к шахматам.

О шахматных фигурах на потолке

Способность видеть шахматные фигуры на потолке, как это показано в сериале, и разыгрывать в уме комбинации может показаться читателю фантастикой, но такое вполне может быть, и наркотики здесь ни при чем. Все это показано несколько гиперболизированно – шахматисты, конечно же, никаких фигур на потолке видеть не могут. Но для топовых игроков вот так поднять глаза и, не глядя на доску, разыгрывать в уме варианты – абсолютно обыденная форма, скажем так, проникновения в тайны позиции. Такая привычка наблюдается, к примеру, у нашего Василия Михайловича Иванчука, а также у Бориса Гельфанда или Петра Свидлера. Многим доска даже мешает, потому что устают глаза и хочется иногда с другого ракурса посмотреть на позицию, переключиться.

Cпасибо Софии Росовецкой за помощь в подготовке материала.

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