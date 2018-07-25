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Собираем первоклассника в школу: что нужно купить

Собрать первоклассника в школу – дело не из простых!

Фото: 1Вересня

Чтобы будущие школьники получили полную экипировку, мы составили список того, что надо купить, на что обратить внимание и как выбрать все самое лучшее!

Рюкзак

Пожалуй, один из главных атрибутов "взрослой" школьной жизни. Но это не просто аксессуар – от правильного выбора рюкзака зависит ни много ни мало – осанка ребенка! Если рюкзак будет неправильной формы, если неправильно его носить и нагружать, то очень быстро можно заработать искривление позвоночника. При выборе учитывайте, что вес пустого рюкзака для первоклассника не должен превышать один килограмм, а в нагруженном виде – 10% от массы тела ребенка. Спинка и дно рюкзака обязательно должны быть жесткими, как у рюкзаков 1Вересня, шлейки – не менее 4-6 см в ширину. Также не забывайте про внешний вид – ребенку должен нравится его новый рюкзак.

Итак, школьный рюкзак должен отвечать таким требованиям:

Легкий

Имеет ортопедическую жесткую спинку

Имеет широкие лямки, которые можно регулировать

Дополнительные опции – вентилируемая спинка, светоотражатели, жесткое дно

Более детально о том, как правильно выбирать рюкзак, детально рассказывает детский хирург и ортопед Татьяна Лузан:

Школьная форма и обувь

В основном, каждая школа самостоятельно выбирает себе цвет формы для учеников, поэтому перед походом в магазин не забудьте поинтересоваться, какую именно форму надо покупать. Вариантов может быть множество – с синими, зелеными, бордовыми пиджаками, в клетку или в полоску, черные.

Для мальчиков традиционный школьный набор выглядит так – брюки, рубашка белая, 1-2 повседневные рубашки, 3-4 гольфа на осенне-зимний период, пиджак, жилет. Как советуют опытные мамы, лучше обратить внимание на брюки на резинке, а не на поясе – для детей они гораздо удобнее.

Для девочек же необходимо будет купить белую блузу, также 3-4 гольфа на холодное время года, пиджак и юбку/брюки или же сарафан, запастись колготками.

Что касается обуви для первоклассников, то она в первую очередь должна быть удобной, легко сниматься и одеваться, желательно без шнурков. Если это разрешено школьными правилами, обувь может быть яркой.

Канцтовары

Всевозможные карандаши, ручки, пеналы, тетради – без них невозможно представить школу. Какие именно тетрадки вам понадобятся – с уже напечатанными заданиями или без – вам расскажет учитель. А все остальное канцелярские товары – качественные и красивые – можно найти у бренда 1Вересня. Что точно понадобится будущему школьнику, так это:

Ручки

Фломастеры

Цветные и простые карандаши, краски, мелки

Блокноты

Обложки для книг и тетрадей

Линейки

Вместительные пеналы

Клей

Точилка для карандашей, ластик

Акварельные краски, кисточки

Цветная бумага, ножницы, пластилин

Альбом для рисования

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Не забыть!

Не обойтись из вещей, хотя и не первой необходимости, но очень полезных. Это специальный мешок для сменной обуви и спортивной формы, бутылка для воды, ланчбокс. Также вашему ребенку понадобится рабочее место дома – парта и стульчик, которые соответствуют росту ребенка. Когда сидит, стопы ребенка должны полностью опираться на пол, рабочее место должно быть с хорошим освещением. Надеемся, что сборы первоклассника в школу станут для всей семьи приятными хлопотами!