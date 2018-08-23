10 эффективных способов быстро улучшить настроение

Даже легкое чувство вины оказывает огромное влияние на наше настроение

Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

Плохое настроение – явление совсем не редкое. Но далеко неприятное. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив.

Вашему вниманию наиболее типичные причины плохого настроения и как его можно победить.



Чувство вины

Даже легкое чувство вины оказывает огромное влияние на наше настроение. Осознание и переживание отрицательных моментов своего поступка вызывает появление у нас негативных эмоций: тревоги, самобичевания, напряжения и т.д. Лучший способ избавления от этого неприятного, болезненного, но порой полезного ощущения – это искупление. Так, вы можете извиниться за свой поступок, предложить свою помощь. Например, если вы забыли о дне рождения, пошлите остроумную и смешную электронную открытку с извинениями или маленький подарок. Вы сразу же почувствуете себя гораздо лучше.

Неприятие

Это наиболее типичная эмоциональная травма, особенно в эпоху социальных сетей. Когда вы размещаете свои отпускные фотографии на Facebook или Instagram и не получаете ни одного "Likes", вы переживаете чувство горечи и досады. Однако, не зная всех обстоятельств, не принимайте это близко к сердцу. Люди часто заходят в социальные сети на бегу. К примеру, ожидая лифт или в очереди к врачу, застряв в дорожной пробке или стоя перед светофором, во время поездки в общественном транспорте. Если ваши знакомые не отозвались, они наверняка были заняты. Пошлите им сообщение с просьбой просмотреть ваши снимки, если это для вас так важно.

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Нерешенные задачи

Наш воображаемый список заданий, которые мы считаем обязательными к выполнению, может прочно "засесть" у нас в голове и постоянно донимать. Естественно это способно портить нам настроение. Но чтобы вернуть свою жизнерадостность нет необходимости выполнять все без исключения задания. Исследования установили, что составление плана решения своих проблем уже вполне достаточно для того, чтобы избавиться от самоедства и улучшить себе настроение.

Итак, определите время выполнения задания, установите в телефоне напоминающий сигнал, и вы почувствуете, как вас покидает унылое настроение.

Зацикливание

Многие из нас неоднократно ловили себя на прокручивании тех или иных событий, которые происходили несколько дней, недель и даже месяцев назад. Если вы почувствовали, что на чем-то зациклились, все больше об этом думая, используйте отвлекающие техники. Исследования показывают, что, даже отвлекаясь на 2 минуты (например, решая кроссворд или играя в игры-головоломки, как Candy Crush или судоку), вы сможете прервать цепочку невеселых мыслей и улучшить свое настроение.

Низкая самооценка

Иногда мы просыпаемся с мыслью о том, что все у нас не так, хотя явных причин для этого нет. Уровень нашей самооценки имеет тенденцию к постоянным изменениям, и важно уметь поддержать ее, когда она снижается. Лучший способ повысить свою самооценку – активная деятельность. Сидя без дела и движения невозможно поднять свое самоуважение. Делайте то, что приносит вам радость. Это даст вам удовлетворение и душевное спокойствие. Любые положительные переживания поднимают в крови уровень эндорфинов (гормонов хорошего настроения). Посвятите свободное время своим личным увлечениям, наденьте свое любимое платье, позвоните человеку, который действительно вас ценит и любит. Вы почувствуете себя гораздо лучше. Это непременно повысит вашу самооценку, а значит и настроение.

Страх неудачи

Человек, испытывая страх неудачи перед спортивными соревнованиями, презентацией нового проекта или экзаменом, часто не верит в свой успех, зацикливаясь на трудностях, и думая о поражении. Мысли о возможной неудаче даже могут заставить его отказаться от попыток вообще что-либо делать. Что можно предпринять, чтобы справиться с этим болезненным чувством страха? Прежде всего, необходимо провести хорошую подготовительную работу, воссоздать модель будущей деятельности и тщательно ее спланировать. Верьте в себя, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Воспринимайте возможную неудачу как трамплин к успеху.

Ощущение изолированности

Иногда мы можем так закрутиться в вихре повседневных дел, что начинаем игнорировать наши эмоциональные и социальные потребности. Как результат, появляется чувство изолированности от окружающих нас людей. Чтобы избавиться от этого ощущения отгороженности, позвоните своему любимому, сделайте перерыв, поиграйте со своим домашним питомцем. В ходе исследований было установлено, что даже очень непродолжительное общение со знакомыми людьми улучшает настроение.

Мелкие неурядицы

В процессе нашей повседневной жизни такие мелкие неурядицы как неправильные счета за телефон, неисправность кабельного телевидения и поломка машины могут портить нам настроение. Как его улучшить? Посмотрите на вещи шире и задайте себе вопрос, будете ли вы об этом помнить через год? Если нет, то не стоит расстраиваться. Для поддержания хорошего настроения сделайте следующее упражнение: составьте список из 5 вещей, за которые вы благодарны. Они должны иметь для вас большое значение — например, ваши дети здоровы, у вас хорошая работа, хорошие друзья и т.д.

Чувство голода

Эта причина достаточно очевидна, но как ни странно, мы часто не принимаем ее во внимание. Чувство голода влияет на наше настроение гораздо сильнее, чем мы думаем. Если прошло достаточно много времени с тех пор, как вы ели в последний раз, перекусите.

Усталость

Эта позиция также очевидна, как и предыдущая, но часто игнорируется. Недосыпание значительно влияет на нашу умственную активность, креативность и особенно на наше настроение. Если есть возможность, подремайте минут 15. Даже такой короткий сон может восполнить недостаток энергии и прогнать плохое настроение.

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, как правильно реагировать на негатив. Специалисты советуют не бояться говорить правду о ваших ощущениях.