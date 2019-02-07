10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Больше всего мы сожалеем о том, чего мы так и не сделали

Будьте счастливыми уже сегодня Фото: Брюса Марса из Pexels

Наверняка у вас в жизни была какая-то возможность, которой вы побоялись воспользоваться. Наверняка у вас был друг, которому вы так и не перезвонили. Наверняка вы кому-то не сказали очень важных слов. Портал Marc and Angel рассказал про 10 решений, о принятии которых вы никогда не пожалеете.

Каждый день делать то, что для вас важно

Мир ничего вам не должен. Вы сами должны добиваться всего, что хотите получить. Прекратите просто сидеть и мечтать. Начните действовать.

Всегда говорить то, что нужно сказать

Выражайте свое мнение. Особенно в тех случаях, когда ваше мнение действительно может развернуть ситуацию на 180 градусов. Будьте храбры. Говорите то, что нужно сказать.

Любить себя

Скорее всего, у вас не получилось выстроить отношения со своей первой любовью. Может быть, в любви вы уже потерпели несколько неудач. Знаете, почему у вас так и не выходит найти того, кого вы полюбили бы всем сердцем? Потому что, прежде всего, вам нужно полюбить себя.

Меньше пользоваться телефоном и больше жить настоящим

Через много-много лет вы будете вспоминать вовсе не фотографии друзей, опубликованные в Instagram. Вы будете вспоминать живые беседы с близкими людьми и забавные истории из жизни. Именно поэтому и нужно жить настоящим.

Найти и заняться тем, что вы любите

Если вы всю жизнь будете заниматься тем, чем советуют окружающие, вы всю жизнь будете несчастны. Пробуйте что-то новое. Ищите свое. Пробуйте что угодно.

Больше времени проводить с любимыми людьми

Работой жизнь не ограничивается. Если вы будете слишком много работать, то у вас просто не останется ни времени, ни сил на тех, кого вы любите. Измените свой стиль жизни. Принимайте осознанные решения. Осознайте, что всего в жизни не купишь. Работайте поменьше для того, чтобы у вас оставалось время на тех, кто для вас важен.

Каждый день жить так, как вам кажется правильным

В процессе определения занятия, которое вы любите всей душой, вам встретятся люди, которые будут пытаться заставить вас свернуть с намеченного пути. Эти люди будут буквально требовать пойти их путем. Но то, что подходит им, может совершенно не подойти вам. Помните об этом.

Положить конец токсичным отношениям

Вы заслуживаете уважения. Заслуживаете, чтобы вас уважали родные, ваши друзья, коллеги по работе и все остальные люди в вашей жизни. Лучший способ получить уважение окружающих – самому начать уважать себя.

Совершать добрые поступки

Доброта – всегда самый лучший ответ в любой ситуации. Когда-нибудь вы состаритесь, многого не будете помнить о своей жизни. Вы не будете помнить какие-то вещи, которые в молодости вам казалось чрезвычайно важным. Скорее всего, вы не будете точно помнить свои баллы на школьных экзаменах или еще что-то в этом же роде. Но вы никогда не забудете людей, которые были добры к вам. Вы не забудете тех, кто помог вам, когда вам было очень плохо. Вы не забудете тех, кто продолжал любить даже тогда, когда вы сами не любили себя.

Не цепляться за тех, кто уже не является частью вашей жизни

Жизнь – это череда моментов, череда определенных историй. То, как наши истории пересекаются с историями других людей, – уже само по себе прекрасно. Некоторым людям действительно суждено быть с нами на протяжении всей нашей истории жизни, другие задерживаются на мгновенье. Для того, чтобы признать, что определенная глава жизни закончена и пора уже перевернуть страницу, нужно быть храбрым. Будьте таким человеком. Не бойтесь прощаться, когда приходит время. Так в вашей жизни освобождается место для новых, еще более замечательных людей.

Не важно, сколько вам лет. Прямо сейчас у вас есть возможность начать писать свое будущее, в котором не будет места сожалениям. Будущее, в котором все у вас будет хорошо.

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