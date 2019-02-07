10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете
Больше всего мы сожалеем о том, чего мы так и не сделали
Наверняка у вас в жизни была какая-то возможность, которой вы побоялись воспользоваться. Наверняка у вас был друг, которому вы так и не перезвонили. Наверняка вы кому-то не сказали очень важных слов. Портал Marc and Angel рассказал про 10 решений, о принятии которых вы никогда не пожалеете.
- Каждый день делать то, что для вас важно
Мир ничего вам не должен. Вы сами должны добиваться всего, что хотите получить. Прекратите просто сидеть и мечтать. Начните действовать.
- Всегда говорить то, что нужно сказать
Выражайте свое мнение. Особенно в тех случаях, когда ваше мнение действительно может развернуть ситуацию на 180 градусов. Будьте храбры. Говорите то, что нужно сказать.
- Любить себя
Скорее всего, у вас не получилось выстроить отношения со своей первой любовью. Может быть, в любви вы уже потерпели несколько неудач. Знаете, почему у вас так и не выходит найти того, кого вы полюбили бы всем сердцем? Потому что, прежде всего, вам нужно полюбить себя.
- Меньше пользоваться телефоном и больше жить настоящим
Через много-много лет вы будете вспоминать вовсе не фотографии друзей, опубликованные в Instagram. Вы будете вспоминать живые беседы с близкими людьми и забавные истории из жизни. Именно поэтому и нужно жить настоящим.
- Найти и заняться тем, что вы любите
Если вы всю жизнь будете заниматься тем, чем советуют окружающие, вы всю жизнь будете несчастны. Пробуйте что-то новое. Ищите свое. Пробуйте что угодно.
- Больше времени проводить с любимыми людьми
Работой жизнь не ограничивается. Если вы будете слишком много работать, то у вас просто не останется ни времени, ни сил на тех, кого вы любите. Измените свой стиль жизни. Принимайте осознанные решения. Осознайте, что всего в жизни не купишь. Работайте поменьше для того, чтобы у вас оставалось время на тех, кто для вас важен.
- Каждый день жить так, как вам кажется правильным
В процессе определения занятия, которое вы любите всей душой, вам встретятся люди, которые будут пытаться заставить вас свернуть с намеченного пути. Эти люди будут буквально требовать пойти их путем. Но то, что подходит им, может совершенно не подойти вам. Помните об этом.
- Положить конец токсичным отношениям
Вы заслуживаете уважения. Заслуживаете, чтобы вас уважали родные, ваши друзья, коллеги по работе и все остальные люди в вашей жизни. Лучший способ получить уважение окружающих – самому начать уважать себя.
- Совершать добрые поступки
Доброта – всегда самый лучший ответ в любой ситуации. Когда-нибудь вы состаритесь, многого не будете помнить о своей жизни. Вы не будете помнить какие-то вещи, которые в молодости вам казалось чрезвычайно важным. Скорее всего, вы не будете точно помнить свои баллы на школьных экзаменах или еще что-то в этом же роде. Но вы никогда не забудете людей, которые были добры к вам. Вы не забудете тех, кто помог вам, когда вам было очень плохо. Вы не забудете тех, кто продолжал любить даже тогда, когда вы сами не любили себя.
- Не цепляться за тех, кто уже не является частью вашей жизни
Жизнь – это череда моментов, череда определенных историй. То, как наши истории пересекаются с историями других людей, – уже само по себе прекрасно. Некоторым людям действительно суждено быть с нами на протяжении всей нашей истории жизни, другие задерживаются на мгновенье. Для того, чтобы признать, что определенная глава жизни закончена и пора уже перевернуть страницу, нужно быть храбрым. Будьте таким человеком. Не бойтесь прощаться, когда приходит время. Так в вашей жизни освобождается место для новых, еще более замечательных людей.
Не важно, сколько вам лет. Прямо сейчас у вас есть возможность начать писать свое будущее, в котором не будет места сожалениям. Будущее, в котором все у вас будет хорошо.
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