10 вещей, которые убивают любовь в отношениях

Психолог рассказала, что нужно исключить, чтобы жить счастливо вместе

Над отношениями нужно трудиться Фото: Pexels

"Любовь нечаянно нагрянет" и может так же снизойти на нет. Отношения, особенно длительные требуют большой работы. Над собой и в паре с партнером. Редко когда любовь в отношениях проходит по щелчку (если там не замешан кто-то третий). Чаще она убивается долго и монотонно. Об этом на своей странице в Facebook написала психолог Наталия Ломоносова.

Как вернуть страсть в отношениях – смотрит видео:

По ее словам, есть целый ряд признаков, которые сулят отношениям потерю теплоты и доверия. И это то, чего стоит избегать и с чем стоит бороться, если вы хотите сохранить (образовать) семью, в которой есть место чувствам.

10 вещей, которые убивают любовь:

Ожидания – а с ними неизбежны и разочарования. Проекция, которая возникает в голове, не всегда соответствует действительности. Не ждите, что люди будут поступать так, как вы себе придумали. Это порождает ложные выводы. Контроль – пагубная опция, которая влечет за собой недоверие, обесценивание партнера, неуважение к нему и т.д. Это делает несчастными обоих. Мешает просто жить и радоваться моментам. Неуверенность и отсутствие уважения к себе – люди с низкой самооценкой постоянно требуют доказательств хорошего к ним отношения. Они ревнивы и злы. Им все время нужны ссоры и острые ощущения, чтобы чувствовать себя нужными. Нарушение границ – проверка карманов, мониторинг звонков и мессенджеров нивелируют дистанцию, которая должна негласно должна соблюдаться между людьми. В этой дистанции находится уважение. Ваш партнер не собственность, у него тоже должно быть личное пространство. Какие вещи разрушают отношения Фото: Pexels Отказ от ответственности – ссора как поиск виноватых вредит не только отношениям, но и разрушает личность. Вина за все, что происходит внутри пары, лежит на обоих. Ваш спутник – ваш выбор, и все что происходит, делается с вашего гласного или негласного разрешения. Отсутствие откровенных разговоров – о том, что неприятно, что не устраивает, что радует. Часто для таких разговоров не хватает смелости или готовности. Боязнь показать себя настоящими, в том числе с отрицательными сторонами. Желание раствориться в партнере. Страх потерять человека, которого любишь. Свои представления об отношениях и любви.

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