14 привычек на каждый день, чтобы укрепить отношения

Ежедневные и рутинные дела способны помочь улучшить вашу совместную жизнь

Крепкие отношения строятся на взаимопонимании, взаимоуважении, схожести интересов, умении урегулировать конфликты, шутить на одни темы и весело проводить время. Но есть и то, что мы делаем каждый день – это наши привычки, которые также влияют на отношения, уверена семейный психолог Наталия Гаевская. На своей странице в Facebook она рассказала, что далеко не всегда, чтобы улучшить отношения, надо настойчиво над ними работать – достаточно уделить внимание простым, обыденным вещам, таким как наши ежедневные привычки.

14 привычек на каждый день, чтобы укрепить отношения

1. Возьмите за привычку здороваться и прощаться с партнером не формально, например кивком головы или бросив очередной "привет" или "пока", а проговаривая те слова и пожелания, которые действительно хочется сказать. И про объятия не забудьте.

"Именно такая простая привычка, как искренне здороваться или прощаться, является ключиком для поддержки не только эмоциональной связи, но и физической", – пояснила психолог.

2. Спрашивайте, хотя бы раз в день, нуждается ли ваш партнер в чем-то. Что вы можете сделать для него, чтобы его день был более успешный (счастливый, радостный)? Это очень простые вопросы, которые на самом деле показывают, что вы думаете о своих любимых, интересуетесь их потребностями и хотите быть поддержкой.

14 привычек на каждый день, чтобы укрепить отношения Фото: freepik.com

3. Выработайте у себя привычку, если у вас ее еще нет, говорить партнеру, что вам нужно, без критики и претензий, акцентируя на собственных чувствах и потребностях, а не потому, что партнер "должен" и "обязан".

4. Договоритесь со своим партнером о ежедневном "проветривании отношений", то есть найдите время, когда вы оба сможете высказать друг другу то, что у вас накопилось в течение дня: чем вы не удовлетворены, что вас раздражает, огорчает.

По словам психолога, эта привычка позволит вам не накапливать отрицательные эмоции и переживания в отношениях, а решать все "не отходя от кассы".

5. Не ленитесь в течение дня давать знать своему партнеру, что вы думаете о нем. Но не переборщите, потому что навязчивость, напротив, отталкивает. Короткое СМС, смешная картинка, сброшенная в мессенджер, телефонный звонок в обеденный перерыв – этого вполне достаточно.

6. Говорите спасибо даже за самые простые вещи: вкусный обед и прибитую полочку, убранную комнату – повод всегда найдется.

7. Возьмите за привычку не просто спросить, как дела у вашего партнера, а что он или она при этом чувствуют.

8. Удивляйте друг друга! По-хорошему, конечно. Приятные неожиданности занимают не так много времени на подготовку, однако создают ощущение романтического настроения и свежести отношений надолго. Маленькая записка от руки с самым обычным "я тебя люблю", незаметно оставленная ​​в кармане любимого или любимой, свежесваренный кофе – на этот раз с корицей, а может, с кардамоном, веселый рисунок под магнитиком на холодильнике и многое другое. Стоит только подключить свою фантазию и творчество – и ежедневная рутина отступает.

9. Находите время для совместных игр. Это могут быть настольные игры или что-то более динамичное, выбирайте исходя из ваших предпочтений. Во время игры мы позволяем себе расслабиться, подурачиться и просто отдохнуть.

10. Нет такой пары, у которой бы время от времени не возникали конфликты. Возьмите за привычку давать понять своему партнеру, что вы его слышите, даже если вы спорите.

"Слышать – это не то же самое, что слушать, слышать – это принимать то, что у вашего партнера другое, отличное от вашего видение ситуации, и пытаться понять его позицию. Как бы вы ни конфликтовали, всегда давайте понять партнеру, что вы любите, цените и уважаете его", – советует психолог.

Как вернуть страсть в отношениях – смотрите видео:

11. Извиняйтесь. Если вы действительно причинили какой-то вред своему любимому или любимой или просто были неправы, не бойтесь признать свою ошибку и искренне за это извиниться.

12. Говорите о вашем совместном будущем. А еще лучше – планируйте ваше совместное будущее вместе.

13. Устраивайте время от времени свидание только для вас двоих. Неважно, что вы уже в браке энное количество лет или, наоборот, вы молодые родители с маленькими детьми – всегда нужно куда-то выбраться и вспомнить, что вы не только... (целый список из обязательств и социальных ролей), но и мужчина, женщина, которые имеют чувства друг к другу.

14. Говорите комплименты. Это никогда не надоедает. Только говорите их искренне.

Тем временем мы выяснили, как научиться доверять людям: алгоритм действий.

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