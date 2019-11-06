2020 год – високосный или нет

Что нельзя делать в високосный год 2020, чтобы избежать несчастья

Високосный год 2020 - календарь Фото: Depositphotos

Високосный ли 2020 год? Можно ли выходить замуж в високосный год? А разводиться? Можно ли рожать в високосный год 2020? Почему все так боятся високосного года? И еще множество "можно" и "нельзя", посвященных наступающему 2020 году, узнайте в нашей статье.

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Что такое високосный год

Наступающий 2020 год будет високосным. Это значит, что в нем целых 366 дней, а не 365, как в обычные годы. И затесался этот лишний день в последнем зимнем месяце, как 29 февраля. Этот добавочный день был придуман для синхронизации с астрономическим годом, который на самом деле, если быть точными, насчитывает 365 суток и 6 часов. Вот этот шестичасовый "хвостик" за каждые четыре года и превращается в полноценные сутки.

Високосный год: приметы и суеверия

В то же время благодаря этим лишним суткам високосный год за многолетнюю историю успел обрасти еще и многочисленными предрассудками, суевериями, запретами и страхами. Согласно народным приметам, високосный год считается самым тяжелым, несчастливым и опасным в 4-летнем цикле. А Касьянов день 29 февраля, названный так по имени недоброго святого, вообще имеет дурную славу и считается одним из самых неудачных, опасных и демонических дней.

2020 год високосный – можно ли выходить замуж и жениться?

Можно ли жениться в високосный год

Это один из главных вопросов, который интересует влюбленные пары. Как гласят народные приметы, свадьба в високосный год будет несчастливой и приведет к недолговечному браку, быстрому распаду семьи, ссорам, изменам и несчастьям. А потому мало кто из людей хочет рисковать и проверять на себе правдивость этой народной приметы.

Можно ли рожать в високосный год 2020?

Считается, что беременным женщинам в високосный год нельзя стричься до самых родов, чтобы у нее не родился больной ребенок. Но эта примета в обиходе бытует и в обычный не високосный год.

Самым неудачным днем для рождения ребенка часто называют 29 февраля. Оно и понятно: мало того, что рожденному в такой несчастливый день предсказывают такую же тяжелую судьбу, так еще и праздновать свой день рождения он может лишь один раз в четыре года! С другой стороны, Касьянов день является редким, таинственным и "исчезающим", потому что он появляется всего раз в четыре года. А потому человек, рожденный 29 февраля – по праву считается избранным, необыкновенным и обладающим каким-то даром.

Если ребенок родится в 2020 году, его следует как можно быстрее покрестить, чтобы обезопасить от негативного влияния високосного года. При этом знающие люди советуют взять крестными родителями кровных родственников.

Что ни в коем случае нельзя делать в високосный год 2020?

В високосный год не стоит совершать какие-либо серьезные начинания. Считается, что они будут бесперспективными и бесполезными. К примеру, строительство дома, крупные покупки и вложение денег лучше отложить на следующий год.

Также не стоит увлекаться серьезными переменами в бизнесе, работе, учебе, смене места жительства и даже собственном имидже.

Особые запреты касаются перемен в личной жизни: крайне нежелательно жениться, разводиться и менять своего спутника жизни.

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