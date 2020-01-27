50 правильных привычек, чтобы кардинально изменить свою жизнь

Мотивация должна идти изнутри, а если ее нет, то причины могут быть только две

Как кардинально изменить свою жизнь Фото: Pexels

В жизни каждого человека происходят события, которые влияют на его восприятие мира, себя, карьеру, желания и достижения. И порой происходит выгорание или просто привыкание, когда рутина засасывает с головой и все вокруг начинает раздражать и приносить дискомфорт. Идеально, если у вас получается не дотягивать до такого состояние, но если вы все же поддались, тогда не опускайте руки, а начинайте действовать.

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Вашему вниманию 50 правильных привычек, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

Начинайте свой день с благодарности за все, что у вас есть. Вставайте рано в 5-6 утра. Пейте много воды – около 3-4 литров в день. Принимайте контрастный душ. Тщательно планируйте свой день. Ставьте цели, но не привязывайтесь к ним. Научитесь прощать – своих друзей и врагов, ведь совершенных людей не существует. Проводите как минимум 15 минут в день на свежем воздухе, а еще лучше час. Не запивайте еду жидкостью. Пейте через 30 минут после еды. Избегайте негативных людей. Если все-таки оказались в разрушающей среде, учитесь "от обратного" – какими не стоит быть. Будьте верными своей мечте. Окружите себя достойными людьми, которые будут способствовать вашей реализации. Занимайтесь спортом каждый день. В периоды кризиса выполняйте программу-минимум. Учитесь у профессионалов, которые помогут ускорить ваш карьерный рост. Работайте, наслаждаясь. Если работа не нравится, но она необходима для роста и приближает к цели, продолжайте ее делать. Если работа не нравится и не приближает к цели – бросайте ее скорее. Верьте в себя. Глубоко дышите как можно чаще в течение дня. Молитесь или медитируйте каждый день, очищая свою душу. Регулярно обновляйте плейлист любимых песен и слушай их, когда нужна энергетическая подзарядка. Найдите лучших учителей в каждой сфере жизни и учитесь у них. Отдавайте 10% своего дохода на благотворительность. Не скупитесь на похвалу, особенно для своей команды, друзей, родных. Будьте эмоциональны в похвале, но сдержаны и деликатны в критике. Помните: какое бы хорошее дело вы ни делали, всегда кто-то будет недоволен. Это неизбежно. В успехе испытывайте благодарность за победу. В поражении испытывайте благодарность за опыт. Будьте иногда ребенком и позволяйте себе подурачиться. Помните, что самое важное нужно делать в первую очередь. Применяйте как можно чаще принцип "два в одном". К примеру, одновременно занимайтесь спортом и слушайте аудиокнигу или при утреннем сборе на работу, слушайте мотивирующие истории. Чтобы испытывать счастье от работы, думайте только об отдаче, а не о том, сколько денег заработаете в результате. Улыбайтесь чаще Фото: Depositphotos Стремитесь к росту и не бойтесь препятствий. Помните: чтобы достичь мастерства в любом деле, нужно как минимум 10 тысяч часов усердной работы. Маленькие ежедневные улучшения ведут к большому успеху. Здоровайтесь с людьми первыми и улыбайтесь им. Только сильный и успешный человек может позволить себе первым проявить доброжелательность. Единственный достойный стандарт — это самый лучший. Деликатно прощайся с теми людьми, которые не способствуют реализации вашего потенциала. Если это ваши родственники, любите их и принимайте их такими, какие они есть. Они, скорее всего, никогда не изменятся. Вообще не пытайтесь никого изменить. Попытки изменить окружающих людей — самый верный путь к несчастью. Вдохновение приходит в результате правильного образа жизни. Чем хуже питание и чем вы менее подвижны, тем меньше желания и страсти в работе. Будьте "лифтом" для окружающих людей и поднимайте их. Относитесь к критикам с пониманием. Это нереализованные люди, у которых нет большего наслаждения, чем высказывать свое неодобрение. Если критик имеет квалификацию и говорит от чистого сердца, сделайте его другом. Пусть он поможет тебе стать лучше, а вы, в свою очередь, найдите способ компенсировать его за вклад в ваш успех. То, что позади в вашей жизни и что ждет вас впереди, — зеркальное отражение того, что вы имеете в ней сейчас. Мотивация должна идти изнутри. Если ее нет, то причины могут быть только две: либо нет энергии, либо занимаетесь не тем делом. Никогда не принимайте никаких жизненно важных решений в плохом настроении. Сначала войдите в положительное пиковое состояние, а потом решайте, как жить дальше. Читайте почту, Twitter и Facebook 2 раза в день. Максимум.

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