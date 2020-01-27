50 правильных привычек, чтобы кардинально изменить свою жизнь
Мотивация должна идти изнутри, а если ее нет, то причины могут быть только две
В жизни каждого человека происходят события, которые влияют на его восприятие мира, себя, карьеру, желания и достижения. И порой происходит выгорание или просто привыкание, когда рутина засасывает с головой и все вокруг начинает раздражать и приносить дискомфорт. Идеально, если у вас получается не дотягивать до такого состояние, но если вы все же поддались, тогда не опускайте руки, а начинайте действовать.
Странные привычки европейцев – смотрите видео:
Читайте также:Четыре привычки, чтобы стать счастливым человеком
Вашему вниманию 50 правильных привычек, чтобы кардинально изменить свою жизнь.
- Начинайте свой день с благодарности за все, что у вас есть.
- Вставайте рано в 5-6 утра.
- Пейте много воды – около 3-4 литров в день.
- Принимайте контрастный душ.
- Тщательно планируйте свой день.
- Ставьте цели, но не привязывайтесь к ним.
- Научитесь прощать – своих друзей и врагов, ведь совершенных людей не существует.
- Проводите как минимум 15 минут в день на свежем воздухе, а еще лучше час.
- Не запивайте еду жидкостью. Пейте через 30 минут после еды.
- Избегайте негативных людей.
- Если все-таки оказались в разрушающей среде, учитесь "от обратного" – какими не стоит быть.
- Будьте верными своей мечте.
- Окружите себя достойными людьми, которые будут способствовать вашей реализации.
- Занимайтесь спортом каждый день.
- В периоды кризиса выполняйте программу-минимум.
- Учитесь у профессионалов, которые помогут ускорить ваш карьерный рост.
- Работайте, наслаждаясь.
- Если работа не нравится, но она необходима для роста и приближает к цели, продолжайте ее делать.
- Если работа не нравится и не приближает к цели – бросайте ее скорее.
- Верьте в себя.
- Глубоко дышите как можно чаще в течение дня.
- Молитесь или медитируйте каждый день, очищая свою душу.
- Регулярно обновляйте плейлист любимых песен и слушай их, когда нужна энергетическая подзарядка.
- Найдите лучших учителей в каждой сфере жизни и учитесь у них.
- Отдавайте 10% своего дохода на благотворительность.
- Не скупитесь на похвалу, особенно для своей команды, друзей, родных.
- Будьте эмоциональны в похвале, но сдержаны и деликатны в критике.
- Помните: какое бы хорошее дело вы ни делали, всегда кто-то будет недоволен. Это неизбежно.
- В успехе испытывайте благодарность за победу. В поражении испытывайте благодарность за опыт.
- Будьте иногда ребенком и позволяйте себе подурачиться.
- Помните, что самое важное нужно делать в первую очередь.
- Применяйте как можно чаще принцип "два в одном". К примеру, одновременно занимайтесь спортом и слушайте аудиокнигу или при утреннем сборе на работу, слушайте мотивирующие истории.
- Чтобы испытывать счастье от работы, думайте только об отдаче, а не о том, сколько денег заработаете в результате.
- Стремитесь к росту и не бойтесь препятствий.
- Помните: чтобы достичь мастерства в любом деле, нужно как минимум 10 тысяч часов усердной работы.
- Маленькие ежедневные улучшения ведут к большому успеху.
- Здоровайтесь с людьми первыми и улыбайтесь им. Только сильный и успешный человек может позволить себе первым проявить доброжелательность.
- Единственный достойный стандарт — это самый лучший.
- Деликатно прощайся с теми людьми, которые не способствуют реализации вашего потенциала.
- Если это ваши родственники, любите их и принимайте их такими, какие они есть. Они, скорее всего, никогда не изменятся.
- Вообще не пытайтесь никого изменить. Попытки изменить окружающих людей — самый верный путь к несчастью.
- Вдохновение приходит в результате правильного образа жизни.
- Чем хуже питание и чем вы менее подвижны, тем меньше желания и страсти в работе.
- Будьте "лифтом" для окружающих людей и поднимайте их.
- Относитесь к критикам с пониманием. Это нереализованные люди, у которых нет большего наслаждения, чем высказывать свое неодобрение.
- Если критик имеет квалификацию и говорит от чистого сердца, сделайте его другом. Пусть он поможет тебе стать лучше, а вы, в свою очередь, найдите способ компенсировать его за вклад в ваш успех.
- То, что позади в вашей жизни и что ждет вас впереди, — зеркальное отражение того, что вы имеете в ней сейчас.
- Мотивация должна идти изнутри. Если ее нет, то причины могут быть только две: либо нет энергии, либо занимаетесь не тем делом.
- Никогда не принимайте никаких жизненно важных решений в плохом настроении. Сначала войдите в положительное пиковое состояние, а потом решайте, как жить дальше.
- Читайте почту, Twitter и Facebook 2 раза в день. Максимум.
Ранее мы выяснили, как пережить плохой день: пять полезных советов.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.