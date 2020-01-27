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50 правильных привычек, чтобы кардинально изменить свою жизнь

Мотивация должна идти изнутри, а если ее нет, то причины могут быть только две

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Как кардинально изменить свою жизнь
Как кардинально изменить свою жизнь
Фото: Pexels

В жизни каждого человека происходят события, которые влияют на его восприятие мира, себя, карьеру, желания и достижения. И порой происходит выгорание или просто привыкание, когда рутина засасывает с головой и все вокруг начинает раздражать и приносить дискомфорт. Идеально, если у вас получается не дотягивать до такого состояние, но если вы все же поддались, тогда не опускайте руки, а начинайте действовать.

Странные привычки европейцев – смотрите видео:

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Вашему вниманию 50 правильных привычек, чтобы кардинально изменить свою жизнь.

  1. Начинайте свой день с благодарности за все, что у вас есть.
  2. Вставайте рано в 5-6 утра.
  3. Пейте много воды – около 3-4 литров в день.
  4. Принимайте контрастный душ.
  5. Тщательно планируйте свой день.
  6. Ставьте цели, но не привязывайтесь к ним.
  7. Научитесь прощать – своих друзей и врагов, ведь совершенных людей не существует.
  8. Проводите как минимум 15 минут в день на свежем воздухе, а еще лучше час.
  9. Не запивайте еду жидкостью. Пейте через 30 минут после еды.
  10. Избегайте негативных людей.
  11. Если все-таки оказались в разрушающей среде, учитесь "от обратного" – какими не стоит быть.
  12. Будьте верными своей мечте.
  13. Окружите себя достойными людьми, которые будут способствовать вашей реализации.
  14. Занимайтесь спортом каждый день.
  15. В периоды кризиса выполняйте программу-минимум.
  16. Учитесь у профессионалов, которые помогут ускорить ваш карьерный рост.
  17. Работайте, наслаждаясь.
  18. Если работа не нравится, но она необходима для роста и приближает к цели, продолжайте ее делать.
  19. Если работа не нравится и не приближает к цели – бросайте ее скорее.
  20. Верьте в себя.
  21. Глубоко дышите как можно чаще в течение дня.
  22. Молитесь или медитируйте каждый день, очищая свою душу.
  23. Регулярно обновляйте плейлист любимых песен и слушай их, когда нужна энергетическая подзарядка.
  24. Найдите лучших учителей в каждой сфере жизни и учитесь у них.
  25. Отдавайте 10% своего дохода на благотворительность.
  26. Не скупитесь на похвалу, особенно для своей команды, друзей, родных.
  27. Будьте эмоциональны в похвале, но сдержаны и деликатны в критике.
  28. Помните: какое бы хорошее дело вы ни делали, всегда кто-то будет недоволен. Это неизбежно.
  29. В успехе испытывайте благодарность за победу. В поражении испытывайте благодарность за опыт.
  30. Будьте иногда ребенком и позволяйте себе подурачиться.
  31. Помните, что самое важное нужно делать в первую очередь.
  32. Применяйте как можно чаще принцип "два в одном". К примеру, одновременно занимайтесь спортом и слушайте аудиокнигу или при утреннем сборе на работу, слушайте мотивирующие истории.
  33. Чтобы испытывать счастье от работы, думайте только об отдаче, а не о том, сколько денег заработаете в результате.
    Улыбайтесь чаще
    Улыбайтесь чаще
    Фото: Depositphotos
  34. Стремитесь к росту и не бойтесь препятствий.
  35. Помните: чтобы достичь мастерства в любом деле, нужно как минимум 10 тысяч часов усердной работы.
  36. Маленькие ежедневные улучшения ведут к большому успеху.
  37. Здоровайтесь с людьми первыми и улыбайтесь им. Только сильный и успешный человек может позволить себе первым проявить доброжелательность.
  38. Единственный достойный стандарт — это самый лучший.
  39. Деликатно прощайся с теми людьми, которые не способствуют реализации вашего потенциала.
  40. Если это ваши родственники, любите их и принимайте их такими, какие они есть. Они, скорее всего, никогда не изменятся.
  41. Вообще не пытайтесь никого изменить. Попытки изменить окружающих людей — самый верный путь к несчастью.
  42. Вдохновение приходит в результате правильного образа жизни.
  43. Чем хуже питание и чем вы менее подвижны, тем меньше желания и страсти в работе.
  44. Будьте "лифтом" для окружающих людей и поднимайте их.
  45. Относитесь к критикам с пониманием. Это нереализованные люди, у которых нет большего наслаждения, чем высказывать свое неодобрение.
  46. Если критик имеет квалификацию и говорит от чистого сердца, сделайте его другом. Пусть он поможет тебе стать лучше, а вы, в свою очередь, найдите способ компенсировать его за вклад в ваш успех.
  47. То, что позади в вашей жизни и что ждет вас впереди, — зеркальное отражение того, что вы имеете в ней сейчас.
  48. Мотивация должна идти изнутри. Если ее нет, то причины могут быть только две: либо нет энергии, либо занимаетесь не тем делом.
  49. Никогда не принимайте никаких жизненно важных решений в плохом настроении. Сначала войдите в положительное пиковое состояние, а потом решайте, как жить дальше.
  50. Читайте почту, Twitter и Facebook 2 раза в день. Максимум.

Ранее мы выяснили, как пережить плохой день: пять полезных советов.

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