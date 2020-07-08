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50 способов похвалить человека и сделать комплимент

Сегодня, 17:59

Похвала не должна быть чем-то патетическим и обязательно сказанной в определенное время

Как бы удивительно не звучало, но люди часто не умеют принимать комплименты, похвалу и подарки. И не исключено, конечно, что их просто неправильно преподносят, но и восприятие человеком похвалы должно быть. Тут все дело в вашей самооценке, ведь когда человек знает, что стоит, то и принимаешь похвалу и комплименты достойно.

Психолог и психотерапевт Наталия Банкова в Instagram назвала 50 способов похвалить человека и сделать ему комплимент.⠀

1. Ты сейчас на правильном пути.

2. Великолепно!

3. У тебя получилось это дело.

4. Правильно!

5. Это хорошо.

6. Супер!

7. Именно так! (Точно так!)

8. Я горжусь тем, как ты сегодня работал.

9. Ты делаешь это очень хорошо.

10. Это намного лучше.

Как быстро похвалить человека
Как быстро похвалить человека
Фото: stocksnap.io

11. Хорошая работа!

12. Я счастлив видеть такую твою работу.

13. Ты делаешь это сегодня значительно лучше.

14. Ты делаешь хорошую работу.

15. Ты близок к истине!

16. Это лучшее из того, что у тебя получалось.

17. Мои поздравления!

18. Это то, что надо!

19. Я знал, что ты можешь сделать это.

20. Это неплохое улучшение.

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21. Сейчас ты это понял.

22. Значительно!!

23. Наконец-то!

24. Неплохо.

25. Ты быстро учишься.

26. Продолжая работать так, ты добьешься лучшего.

27. Это хорошо для тебя.

28. Я не смог бы сделать лучше.

29. Еще немного времени и у тебя это получится.

30. Ты сделал это легко.

Как похвалить человека
Как похвалить человека
Фото: Pexels

31. Ты действительно сделал мою работу шутя.

32. Это правильный путь, чтобы сделать работу.

33. С каждым днем у тебя получается лучше.

34. Ты делал это так недолго.

35. Это неплохо!

36. Да!

37. Это способ!

38. Ты ничего не упустил!

39. Замечательно.

40. Так держать!

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41. Необыкновенно!

42. Прекрасно!

43. Это лучше всего!

44. Совершенно!

45. Прекрасный ход работы!

46. Сейчас ты это понял.

47. Сенсационно!

48. Это лучше.

49. Теперь ничто тебя не остановит.

50. Отлично!

Похвала не должна быть чем-то патетическим и обязательно сказанной в определенное время. Вам достаточно использовать слово "да!", чтобы подбодрить человека и дать ему мотивацию двигаться вперед.

Как правильно делать и реагировать на комплименты – смотрите видео:

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психология поощрение комплимент похвала
Источник: Сегодня
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