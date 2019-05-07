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7 мая — самый благоприятный день в году: что обязательно нужно делать

7 мая можно назвать временем перемен и позитивных изменений

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:45
Как правильно прожить самый лучший день в году
Как правильно прожить самый лучший день в году
Фото: Pixabay

7 мая можно смело назвать самым благоприятным днем в году. Эта традиция уходит своими корням в индийскую астрологию, которая немного отличается от европейской. В основе вычисления этого дня лежит экзальтация Солнца и Луны, то есть тот момент, когда планета проявляет свою сущность максимально ярко. Тогда планеты несут наибольшее благо землянам.

Что делать в самый благоприятный день в году

Начало новых проектов. Этот день приходится на растущую луну, поэтому положительные начинания будут успешными. Именно поэтому 7 мая — хороший день для новых проектов. Дела, которые будут начаты в этом день, будут успешными.

Тетрадь желаний. Тетрадь желаний — это классическое орудие для позитивного начала лунного месяца, а тем более для самого благоприятного дня в году. Такое простое упражнение поможет желаниям сбыться. Для этой практики заведите чистый и красивый блокнот или тетрадь, куда вы будете записывать свои желания и мысли о них. Желания можно загадывать и смотря на звездопад в мае.

Помощь другим. Этот день чудесно подходит для благотворительности. Ведь если мы жертвуем деньги, еду и одежду, это возвратиться к нам в скором времени. Не бойтесь делать эти и другие хорошие дела для других от чистого сердца.

Ритуалы и духовность. В этот день обязательно читать молитвы, мантры или другие священные тексты. Также можно посетить храмы, намоленные места и места силы, например, источники. Такая практика нужна для вашего духовного развития.

Родные и близкие. 7 мая — это чудесное время для того, чтобы вспомнить о родных и близких. Если вы еще не побывали на могилах умерших родственников, – самое время сделать это.

Нужно помнить о том, что 7 мая — очень сильный и благоприятный день, но хорошо будет и учитывать период ретроградных Сатурна и Плутона, о который мы писали ранее. Также нужно обратить внимание на личный гороскоп. Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака. Ранее мы рассказывали о магии купальской ночи. Смотрите в нашем сюжете: 

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Источник: Сегодня
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