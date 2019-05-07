7 мая — самый благоприятный день в году: что обязательно нужно делать
7 мая можно назвать временем перемен и позитивных изменений
7 мая можно смело назвать самым благоприятным днем в году. Эта традиция уходит своими корням в индийскую астрологию, которая немного отличается от европейской. В основе вычисления этого дня лежит экзальтация Солнца и Луны, то есть тот момент, когда планета проявляет свою сущность максимально ярко. Тогда планеты несут наибольшее благо землянам.
Начало новых проектов. Этот день приходится на растущую луну, поэтому положительные начинания будут успешными. Именно поэтому 7 мая — хороший день для новых проектов. Дела, которые будут начаты в этом день, будут успешными.
Тетрадь желаний. Тетрадь желаний — это классическое орудие для позитивного начала лунного месяца, а тем более для самого благоприятного дня в году. Такое простое упражнение поможет желаниям сбыться. Для этой практики заведите чистый и красивый блокнот или тетрадь, куда вы будете записывать свои желания и мысли о них. Желания можно загадывать и смотря на звездопад в мае.
Помощь другим. Этот день чудесно подходит для благотворительности. Ведь если мы жертвуем деньги, еду и одежду, это возвратиться к нам в скором времени. Не бойтесь делать эти и другие хорошие дела для других от чистого сердца.
Ритуалы и духовность. В этот день обязательно читать молитвы, мантры или другие священные тексты. Также можно посетить храмы, намоленные места и места силы, например, источники. Такая практика нужна для вашего духовного развития.
Родные и близкие. 7 мая — это чудесное время для того, чтобы вспомнить о родных и близких. Если вы еще не побывали на могилах умерших родственников, – самое время сделать это.
Нужно помнить о том, что 7 мая — очень сильный и благоприятный день, но хорошо будет и учитывать период ретроградных Сатурна и Плутона, о который мы писали ранее. Также нужно обратить внимание на личный гороскоп. Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака. Ранее мы рассказывали о магии купальской ночи. Смотрите в нашем сюжете:
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