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Актриса Ирина Хоменко: "Ни один супермен не удостаивается такого внимания, как мама в глазах ребенка"

Сегодня, 16:33

Она рассказала, как меняет женщину беременность и как будет совмещать материнство и работу

Актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ирина Хоменко недавно поделилась с поклонниками хорошей новостью: она во второй раз станет мамой. Мы пообщались с Ириной о том, как изменила ее вторая беременность, как она планирует совмещать материнство и работу и почему нет лучшего времени для рождения ребенка, чем сейчас.

Ира, поздравляем тебя – ты скоро во второй раз станешь мамой! Поделись, какие чувства и настроение у тебя во время этой беременности? Похоже это состояние на то, когда ты была беременна первенцем?

Вторая беременность у меня как-то быстро проходит. С Дамирчиком (старшим сыном Ирины. – Ред.) я больше помнила, что беременна. Каждый вздох, каждый толчок, каждое переворачивание было таким особенным. Сейчас эти моменты также особые, я предвкушаю их, но иногда не успеваю за изменениями в организме. С первенцем мне казалось, что это время было длиннее. А если говорить о физиологических моментах – ничем не отличается, я такая же активная и резвая.

Актриса Ирина Хоменко
Актриса Ирина Хоменко
Фото: пресс-служба

Почему ты решила какое-то время не рассказывать о своей беременности широкой аудитории?

Для меня это интимный момент. Я показала живот, когда он стал заметным. До поры до времени у меня вообще не было животика. С Дамиром было так же. Я помню, в первую беременность приходила на репетиции в студию "Мамахохотала" и ребята шутили: "Хоменко, неужели ты действительно беременна? Где же твой живот?" Они были такие настойчивые, что почти заверили, что у меня стоит неправильный срок.

Но позже животик начал расти, и сомнения прошли. Поэтому в этот раз я рассказала, когда живот уже стало видно, сделала фотосессию и предложила всем порадоваться вместе со мной.

Как твой муж и сын отреагировали на известие о том, что в семье будет еще один ребенок?

Дамир считает, что ребенок будет только его, он очень ждет. Папа наш всегда счастлив. Я думаю, что когда в семье все хорошо, когда муж с женой любят друг друга, рождение ребенка – всегда счастье. Я уверена, что мне очень повезло с мужем, и мы все рады пополнению в семье.

Актриса Ирина Хоменко
Актриса Ирина Хоменко
Фото: пресс-служба

Вы уже знаете пол будущего ребенка? Выбрали имя?

Мы знаем, кто у нас будет, но пока не спешим рассказывать. У наших знакомых были ситуации, когда ждали мальчика, а рождалась девочка. Поэтому мы решили, что расскажем, как родим. Для нас самое главное – это здоровье ребенка. Имена мы написали каждый в свой список. Честно скажу, у Дамира самые оригинальные имена. За период карантина мы много читали сказок, где были герои с эксклюзивными именами, наши бабушки удивлялись этим именам.

Как тебе удается совмещать беременность и работу?

Прекрасно. Мне кажется, когда работаешь с друзьями, в прекрасном коллективе, когда работа в кайф – ты делаешь ее с радостью. И если ты заранее подготовилась к беременности, тогда и беременность, и работа проходит с удовольствием. Это легко сочетать, когда у тебя есть все компоненты для счастливой жизни.

Ты уже решила, как будешь совмещать съемки и материнство после рождения ребенка?

Посмотрим, как все будет происходить. Наши бабушки с дедушкой живут рядом с нами, они активно участвуют и очень мне помогают с Дамирчиком. Я счастлива, что у меня есть такая поддержка. Они вместе со мной хотят развивать внука, учить его и показывать мир.

Я надеюсь, что и со вторым ребенком они будут такие же активные и будут помогать. Но если мы не будем успевать, от услуг няни отказываться не станем. Главное, чтобы все были счастливы.

Актриса Ирина Хоменко
Актриса Ирина Хоменко
Фото: пресс-служба

Говорят, что беременность меняет женщину – как повлияла вторая беременность на тебя, изменила что-то в тебе?

У меня вообще вторая беременность выпала на карантин, и этот момент был морально сложным. Я пошла на один правильный тренинг в нужное время, который дал мне понять, что стоит жить в гармонии и в моменте. Главное, чтобы родные были здоровы, а деньги можно заработать. Поэтому я за то, что основной ствол нашей жизни – это наша семья. Это то, что делает нас уверенными в завтрашнем дне.

Я стала более спокойной, покладистой, любящей, а возможно, я просто отоспалась за время карантина. В напряженном графике всегда приходилось куда-то бежать, спешить и работать. У меня и сейчас есть несколько пунктов, которые следует сделать до родов, планирую успеть. Также добавилось немного терпения, ведь понимаю, что оно мне понадобится. Сейчас я абсолютно счастлива, родится ребенок – стану еще счастливее.

Актриса Ирина Хоменко
Актриса Ирина Хоменко
Фото: пресс-служба

Что посоветуешь женщинам, которые не решаются на второго ребенка, но очень хотят?

Девочки, лучшего момента не будет. Это мне сказал мой друг-коллега Андрей Шабанов. Лучший момент – это действовать в эту минуту, в этот момент. Если вы хотите – рожайте.

Дети всегда выбирают, в какую семью приходить. Они нас учат, воспитывают, делают лучше. Ни один супермен не удостаивается такого внимания, как мама в глазах ребенка.

И каждый раз, когда я вижу сына, чувствую себя сверхчеловеком. Рожайте, ведь мы этого достойны.

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Источник: Сегодня
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