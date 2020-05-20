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Актриса Ирина Хоменко: "В первую очередь женщина должна любить себя. На втором месте – муж. На третьем – дети"

Секреты звездной мамы, как искать середину и прислушиваться к себе, чтобы оставаться гармоничной личностью

В современном мире у многих людей на первом месте работа. Этим уже никого не удивишь: новые реалии таковы, что, делая ставку на карьеру, вы всегда можете быть финансово защищенным и востребованным в своей сфере. Но каково это – совмещать успешную работу и материнство? Актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ирина Хоменко на 100% успешна в своей сфере – без ее участия сложно представить это шоу. Более того, она любящая жена и счастливая мама. Ирина рассказала, как искать золотую середину и прислушиваться к себе, чтобы оставаться успешной и гармоничной личностью.

Актриса Ирина Хоменко Фото: пресс-служба

Ира, какую роль в твоей жизни занимает семья?

Для меня семья очень важна – она всегда на первом месте. Конечно, работа – это популярность, момент, когда ты на гребне успеха. Но когда я болею или что-то со мной случается – я иду переживать это в семью. Тут меня любят, принимают такой, какая я есть, поддерживают. Иногда важно, чтобы близкие люди просто с тобой помолчали – это тоже помогает и делает меня счастливее. Мне очень важно, чтобы родные были здоровы, в хорошем расположении духа. Когда они счастливы – и мне намного легче живется.

Какой он – современный формат семьи? Что на твой взгляд изменилось в современных семьях в сравнении с семьями, где воспитывались мы и наши родители?

Мне кажется, сейчас мы все очень ускорились – жизнь набрала темп. Я очень часто слышу от своих родителей, что раньше после работы они чаще собирались. В современных реалиях сделать это сложнее. Я работаю 24 часа в сутки и 7 дней в неделю – сегодня все несколько иначе. Конечно, если у меня есть возможность провести время с ребенком, мужем или родителями – я отдам предпочтение им, чем встретиться с друзьями. Вот и выходит, что на друзей времени остается гораздо меньше.

Думаю, наши родители были воспитаны в любви – они уделяли нам внимание, сильно за нас беспокоились. Современные мамы работают на нескольких работах, готовят дома кушать. Тоже самое с папами – они постоянно в работе.

Мне кажется, у наших родителей было больше свободного времени, а в эру цифровых технологий ты должен в каждую свободную минуту чему-то обучаться. Ведь мир шагает семимильными шагами, а если ты сейчас что-то не выучишь, то завтра ты никому не будешь нужен.

Вот поэтому и мамы выходят из декретов раньше – многие девушки и парни ставят на первое место карьеру, а потом уже создание семьи.

Обязанности по уходу за ребенком в семье родители должны распределять поровну?

Все зависит от занятости родителей. А еще от их способностей и умений: если одному из родителей дано воспитывать ребенка (не кричать на него, быть внимательным), тогда именно более терпимый и уравновешенный человек должен этим заниматься. Но если мы говорим об элементарном приготовлении завтрака, то кашу ребенку может сварить и мама, и папа. Впрочем, если папа уходит на работу в 6 утра, а приходит в 11 вечера, то какое может быть равное распределение обязанностей? Но в выходные дни папа должен восполнить все те дни, когда его не было дома и провести максимум времени с ребенком.

Ирина Хоменко с мужем Фото: пресс-служба

Если мы говорим о семьях, где у папы есть возможность позже пойти на работу, завезти ребенка в сад, а перед сном прочитать ему книжку – то почему бы и нет? Все зависит от обстоятельств.

Что нужно знать и делать родителям, чтобы их ребенок вырос счастливым и гармоничным человеком?

Для этого родителю самому нужно быть гармоничным – брать ответственность за все свои действия, ни на кого их не перекладывать, и не обвинять других людей. Сколько не учи детей, они все равно будут брать пример с тебя. Еще с детьми нужно говорить на равных, как будто перед тобой взрослый человек. Например, объяснять, почему папа в выходной идет на работу. И третье – всегда давать ребенку право выбора. Когда это выбор ребенка, он более ценен для него.

Что касается выбора игрушек – тут тоже стоит давать выбор, но ограничивать в ценовой категории. Я всегда стараюсь поощрять ребенка какими-то баллами, чтобы он понимал, что это стоит денег. Это учит его счету и тому, что за каждый труд положено вознаграждение. С ребенком нужно все оговаривать – уделять всему этому время.

Есть мнение, что самое важное в паре – ставить своего партнера на первое место. Тогда дети будут расти в атмосфере любви и не чувствовать перекоса заботы в семье. Ты согласна с этим?

Думаю, в первую очередь женщина должна любить себя. На втором месте – муж. Потому что благодаря любимому у вас появились ваши дети. На третьем месте – дети. Считаю, что если мама перестанет любить себя, то очень скоро перестать любить может и папа. Это же касается и папы, он должен в первую очередь любить себя: поощрять и баловать.

Если вы научитесь любить себя – ваш партнер вас полюбит. Поверьте, когда человек в гармонии с собой, к нему хочется тянуться. Самое большое качество женщины – это мудрость. Она все должна делать так, чтобы вдохновлять мужчину. Тогда муж будет ценить это ее свойство и понимать, какая у него классная жена.

Актриса Ирина Хоменко Фото: пресс-служба

Важно понимать, что детки вырастут и улетят. Есть прекрасное выражение: "Ребенка нужно воспитывать до тех пор, пока он ложиться поперек кровати". Ни в коем случае не быть "квочкой", когда он вырастет и решит создать свою семью.

Ездите с мужем и ребенком к бабушкам-дедушкам, у ребенка это будет откладываться на подсознательном уровне. А если этого не делать, не учить его таким важным вещам – то не стоит ждать от него во взрослом возрасте подобного поведения и внимания к себе.

В твоем идеальном представление о семье, сколько детей в ней должно быть? Ты бы хотела родитель еще одного ребенка?

Я бы хотела еще деток! У меня еще есть столько любви – хочется родить дочь, чтобы передать ей женскую энергию, женское начало. Сейчас у меня сын, и я понимаю, что его нельзя залюбить. Вообще, я считаю, что каждая семья решает для себя сама: сколько моральною, духовно и материально она может "потянуть" детей.

В моем представлении ребенка нужно рожать, чтобы он рос в любви, заботе, ласке и гармоничных отношениях.

Уверенна, что всегда малыша должны хотеть двое – если кто-то один не хочет, значит вы еще не созрели для этого.

Конечно, женщина в первую очередь рожает ребенка для себя – сейчас очень мало пап, которые сидят в декрете. Самое важное – чтобы дети были желанными и оба родителя несли ответственность за новую жизнь.

Как совместить работу и материнство так, чтобы ни одна, ни другая сфера от этого не страдали? Или все равно будет небольшой перекос?

Это сложно сбалансировать. У меня часто бывают перекосы – любо я с работой, либо – с семьей. На хобби, вообще, очень мало времени остается. Хотелось бы иметь баланс, но не всегда это получается.

Лучше одновременно строить семьи и карьеру или стоит отдельно уделить время и тому и другому?

Я стараюсь все строить параллельно. Считаю, что нет идеального времени для того, чтобы строить карьеру или рожать ребенка. Если ты к чему-то идешь, то все должно развиваться одновременно. Я в 25 лет родила сына – это не рано и не поздно.

Актриса Ирина Хоменко с сыном Фото: пресс-служба

В 24 я вышла замуж, до этого у меня были долгие отношения с моим мужем. Слава Богу, у нас есть, где жить, мы оба зарабатываем. В свое время я ездила з сыном на работу, на репетициях мои коллеги по очереди качали коляску – страховали меня. Мне тогда было все в кайф. Я из тех людей, которые считают, что, если Бог дал ребенка, даст и на ребенка.

Главное в этом случае балансировать и не перегибать палку. Но, снова-таки, для каждого этот баланс свой. Главное, чтобы, когда появятся дети, родители не говорили им: "Если бы вы не появились, я бы достиг большего". Нет, дети в этом совсем не виноваты. Помните, что дети – это плод любви.

Вы рожаете малыша не для того, чтобы он "в старости принес стакан воды".

Любящие родители – это те родители, которые знают, что их дети живут хорошо и счастливо. Это самая главная ценность! Я точно не из-за эгоистичных принципов родила сына. Даже игрушки ему я покупаю сейчас потому, что он от этого счастлив. Круче ощущения, когда ты что-то даришь, сложно найти. Когда мы в балансе отдаем, нам в балансе это и возвращается.

Как ты относишься к феномену "инстамамы", где женщины в профилях строят свои Instagram на жизни детей и дают медицинские советы подписчикам?

Я отношусь к ним негативно – это моя личная позиция. Я считаю, что если люди подписаны на мою страницу в Instagram, то это подписка именно НА МЕНЯ – не на моего ребенка. Ребенок сам должен захотеть, чтобы у него появилась своя страница. Мне бы не хотелось зарабатывать деньги на своем ребенке. Конечно, мой сын появляется в моей ленте, но это должно быть в первую очередь желание ребенка. Я делюсь советами на счет отношений на своей странице, выкладываю какие-то свои рецепты. Но я не строю на этом свой блог, потому что хочу, чтобы люди воспринимали меня, как личность.

Я в своем Instagram могу поделиться тем, что однозначно хорошо для всех. Поэтому считаю, что я намного лучше тех инстамам, которые выставляют свои тексты. Иногда я читаю их посты, и они на голову не налазят! Например, что нужно рожать дома или не делать прививки. Зачем такое пропагандировать?!

Я призываю всех прислушиваться к своему сердцу – не принимать все, как 100% правду. Посоветуйтесь с другими врачами, другими мамами, чтобы иметь почву под ногами, кому отдавать свой выбор. Это очень похоже на рекламу – сейчас многое делается ради денег, это стоит понимать.

У меня была ситуация, когда мне прислали постельное белье для сына и попросили написать положительный отзыв. Там указывалось, что белье – это чистый хлопок, а оказалось, что чистая синтетика. Я перезвонила этим ребятам и сказала, что отправлю белье назад. Потому что, если они хотят честный отзыв, то он будет негативный. Я за честность, открытость и за то, чтобы все включали разум.

У тебя есть свои секреты, как быть хорошей мамой, любящей женой и реализованной в профессии женщиной одновременно?

В этой ситуации очень важно слышать себя. Одна женщина может реализовать себя в домохозяйстве, у другой – потенциал и рвение писать сочинения или работать в юриспруденции. Главное – иметь баланс и понимать, чего вы действительно в этой жизни хотите. Если вам не хочется детей, а просто хочется строить карьеру – стройте.

Я не представляю свою жизнь без сына Дамирчика. Для меня мой сын – это мой сумасшедший мотиватор. Я каждое утро ему говорю, что "мій найцінніший здобуток і скарб – це ти". Но и тут не забываю про баланс.

Я по-прежнему люблю своего мужа: мы оба развиваемся, идеи в унисон. Это проблема многих семей, когда кто-то один развивается, а второй пасет задних – у нас такого нет.

Я считаю, что мужчина в паре должен быть более амбициозным, быть добытчиком. Если мужчина не амбициозен, нужно смотивировать его, чтобы он таким стал. Помните, что свита делает короля. То, как вы относитесь к мужчине, семье и ребенку – такие плоды вы и получите. Такая же обратная сторона в том, как ведет себя женщина. Насколько он ее любит, благодарит за тот уют, доброту и любовь, которую она дает ему.

Секреты длительных отношений звездных пар – смотрите видео:

Мои секреты очень просты – я все всегда делаю по-своему велению души. Я чувствую, что каждое утро я должна вставать и делать мужу завтрак. Мы встаем в 6 утра, я подготавливаю ему одежду. И мой мужчина отправляется на работу счастливый и знающий, что дома его любят и ждут. Потом я занимаюсь собой, йогой. Потом просыпается Дамир, и мы вместе завтракаем, идем гулять.

Я даю себе время также на построение карьеры, могу попросить поддержки у своей семьи. И они понимают, что для мамы важно ездить в командировки, на гастроли, быть до ночи на репетициях и съемках. И они это понимают и принимают, потому что, если бы я была не реализована, я бы постоянно ныла.

В тоже время я понимаю, что если бы я до ночи работала всегда, то зачем тогда муж и ребенок, которым я не смогла бы заниматься? Я сейчас за день с сыном обнимаюсь минимум 50 раз! Мы постоянно говорим, как мы друг друга любим и как мы благодарны за то, что есть друг у друга. Именно отношения делают нас невероятно счастливыми.

Я за то, чтобы придерживаться правила "золотого сечения". 33% – это семья, 33% – работа, 33% – это хобби. Прислушивайтесь к себе, любите себя и работайте над отношениями в семье – ведь именно это делает нас счастливыми.

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