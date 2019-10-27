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Александра Вилобкова: "Счастье – быть кому-то полезным"

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Александра Вилобкова
Александра Вилобкова
Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Александры Вилобковой о том, как она нашла свое счастье

Александра Вилобкова
Александра Вилобкова
Фото: Facebook

"Будь попроще и к тебе потянутся люди!" Это была коронная фраза моего папы и я, пожалуй, этим правилом руководствуюсь по сей день. Ведь все самое сложное на самом деле таится в самых простых вещах! Это я сейчас так думаю, а раньше было по-другому.....

Мое детство и юность были ужасно увлекательными и интересными, я бы даже сказала очень наполненными. Я на отлично училась в школе. Мне это нравилось! Что именно – то ли чтобы мною гордились, хвалили, то ли просто нравился процесс учебы – сложно сказать, но как-то ко всему я относилась ответственно и раз уж бралась, то это должен был быть однозначно успех. Скажете "синдром отличницы" – да, вы абсолютно правы! С этим синдромом я уже давно пытаюсь бороться, хотя иногда считаю, что не так уж он и плох, просто надо его использовать в нужных целях.

Я всегда была в центре внимания. Занималась танцами и пела. Тут отдельная история: моя мама занималась балетом, а папа имел музыкальное образование, так вот все это мы с сестрой аккуратненько у родителей с генами переняли. Поэтому самодеятельность – это наше все!!!!!

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В институте та же история – красный диплом (магистр экономики) и все концерты с моим участием. Еще на втором курсе я пошла подрабатывать: сначала помогала в бухгалтерии, затем уже по окончании учебы стала начальником отдела кадров! Ого-го, скажете вы! Вроде бы и да! Но! Работа эта навевала такую грусть и неудовлетворенность, что просто жуть.

В это самое время мой молодой человек сделал мне предложение (как бы давно пора было, ведь мы встречались 7 лет) и закрутилась подготовка к свадьбе, соответственно моя депрессия ушла на второй план. И вот я уже жена, через год у нас родился сын, а еще через три года второй сын. Семья, все замечательно, но дети росли, подходило время к тому, чтобы отдавать в садик младшего и все меня начали донимать с вопросами о выходе из декрета на работу. В тот момент только от употребления слово "работа" у меня начинались жуткие головные боли! Папа видел меня исключительно в крупной компании на руководящей должности, мама тоже, муж где-то тоже рядом! Но я понимала, что это не для меня.

Александра Вилобкова с сыном
Александра Вилобкова с сыном
Фото: Facebook

И вот представьте себе, что человек с "синдромом отличницы" и с привычкой всем угождать, вдруг попер против системы! Ну, это я про себя. Но именно здесь, в этой самой ситуации, я и нашла свой успех! Я увлеклась занятиями по пилатесу. Я в принципе очень увлекалась фитнесом, степ-аэробикой, различными пробежками и представляла себя в роли тренера. Но я так увлеклась вот этим всем под названием "прийти в форму после родов", что однажды выйдя на стадион на пробежку, поняла, что у меня болит каждая клеточка моего тела! Врачи, массажисты, остеопаты в один голос твердили мне, что нужно менять физическую нагрузку на пилатес или йогу. Ха! Это же скучно, твердила я до тех пор, пока я таки туда не дошла. Это был настоящий вызов!

Мое тело оказалось очень слабеньким, несмотря на то, что я могла много пробежать, много приседать и растяжка была у меня очень хорошая. Я стала обучаться на инструктора по пилатесу, вся воодушевилась... и столкнулась с тем, что самые близкие меня не поддерживают! Мама сказала, что это все не серьезно, папа вообще спросил, когда я займусь чем-то нормальным! В то время я немного занималась страхованием... немного, совсем чуток, но исключительно, чтобы мужа порадовать и заработать себе на обучение. И вот представьте себе, что я прихожу довольная с сертификатом о прохождении 1-го этапа обучения, с гордостью показываю мужу и слышу ответ: "Молодец, но я не понимаю зачем тебе это нужно! Вот, лучше займись страхованием, нормальное и серьезное занятие!"

Это настоящее счастье, когда человек говорит тебе: "Большое спасибо, вы мне очень помогли"

Муж мне задал вопрос : "А какая твоя цель?" Я сквозь слезы и сопли ответила, что мне хочется помогать людям ощутить их тело, помочь ему, ведь именно пилатес помог мне преодолеть жуткие боли в спине. Я ответила, что хочется быть полезной для кого-то и чтобы хоть один человек на планете Земля, прийдя ко мне на занятие, и после него скажет мне "спасибо, мне стало легче"! Разве это не успех? Разве это не цель? Тут у нас, конечно, мнения не сошлись! Для моего мужа и для всех остальных оказалось, что цель – это открыть свое что-то... ну, такое, подумала я, и пошла обучаться дальше, вытерев сопли и слезы!

Стала проводить занятия бесплатно или за мизер, но знала, что это – моя инвестиция, ну и практиковаться надо же на ком-то. Взахлеб читала всю литературу по лечебной физкультуре, реабилитологии. Себе я помогла точно! И многим другим! Ведь это настоящее счастье, когда человек говорит тебе "большое спасибо", "вы мне очень помогли", "мне стало легче"! Вот оно, счастье! Быть кому-то полезным! И что кто-то в тебе нуждается. Все очень просто!

Люди – это наш главный ресурс

Кстати, страхование я тоже не забросила, а ко всему прочему стала финансовым консультантом и работаю в крупном немецком брокере. Вот как, спросите вы? А вот так! Я отвечаю, что одно занятие вдохновляет меня на другое и что мое хобби приносит мне деньги. Формула работает.

Мама мной гордиться, муж тоже, а вот папа этого уже не застал... Но! "Будь попроще и к тебе потянутся люди"... а люди – это наш главный ресурс! Вот что я поняла! И успех, знаете ли, очень неоднозначное понятие..... И надо быть самим собой! Настоящим, со всеми своими желаниями. Не отступать никогда!

Посвящается папе от его успешной дочери...

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  • Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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