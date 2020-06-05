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Алена Лавренюк о главных принципах воспитания дочек: "Любовь и дисциплина"

Актриса рассказала, как успешно совмещать материнство и работу

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, юрист и блогер Инна Мирошниченко, а также певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала украинская актриса и мама двоих девочек Алена Лавренюк.

Актриса Алена Лавренюк с дочерьми Фото: пресс-служба

Алена, вы мама двоих детей, актриса, вас также можно увидеть на светских мероприятиях. Как вам удается совмещать все эти сферы жизни и находить баланс?

Для того, чтобы успевать все совмещать, я все планирую. Каждый день у меня расписан до секунды, и это не шутка. Только благодаря такому детальному продумыванию, я успеваю находить баланс между работой и семьей.

Вы в отличной физической форме. Как вы этого достигаете – диеты, специальное питание, спорт? И удалось ли придерживаться всех правил во время карантина?

За время карантина я не стала исключением и, как все, чуть-чуть расслабилась. Но уже возвращаюсь к обычному темпу жизни, регулярно занимаюсь спортом. Я люблю еду, и у меня нет каких-то ограничений в ней. Поэтому именно благодаря спорту у меня получается поддерживать свою физическую форму.

Актриса Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

У вас две дочери. Каких главных принципов в их воспитании вы придерживаетесь?

Любовь и дисциплина. Такими простыми базовыми принципами я пользуюсь в воспитании моих девочек. С детства хочу научить их самостоятельности, но при этом сделать это с позиции любви, а не жесткости.

Как прошел ваш карантин в режиме самоизоляции, когда приходилось находиться с семьей 24/7? У вас появились свои лайфхаки, чем занять детей, чтобы найти время на себя?

За время карантина я очень хорошо выспалась и обрела состояние внутреннего спокойствия, когда никуда не нужно бежать, не нужно успеть сделать миллион дел, а можно посвятить больше времени семье и близким. Мы устраивали много совместных кинопросмотров, даже снимали свои #карантино видео (улыбается).

Как ваши девочки реагируют, когда видят вас на экране? И как, по вашему мнению, карьера повлияла на ваше материнство?

Наверное, они гордятся мной. Но когда меня долго нет дома, я на съемках, они начинают жаловаться на мою профессию, потому что иногда она отбирает время, которое я могла бы провести с ними. Но я тот тип людей, который не может сидеть дома и считать, что материнство – это единственное, что нужно для счастья. Я должна быть реализована и находить этот баланс "семья-работа", что, как мне кажется, у меня получается.

Актриса Алена Лавренюк Фото: пресс-служба

Какие традиции есть в вашей семье? Где вы любите бывать вместе и проводить время, когда собирается вся семья.

Мы любим собираться всей семьей в загородном доме и устраивать там большие семейные обеды. Еще на большие праздники мы ездим во Львов, к моим родителям, и проводим там несколько дней. Я обожаю этот город, и возвращаться туда каждый раз для меня счастье.

Наверняка, как у каждой мамы, у вас бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной сил. Какие методы и способы восстановления сил вы используете?

Похожие ощущения иногда могут появится у каждой женщины. В такие моменты я стараюсь искать какие-то новые эмоции, пытаюсь сменить обстановку, либо на помощь может прийти просто новый классный сериал (улыбается).

Актриса Алена Лавренюк с дочерьми Фото: пресс-служба

Вы считаете себя счастливой мамой? Что бы вы посоветовали тем женщинам, которые "выгорели" и перестали чувствовать себя счастливыми?

Я безусловно счастливая мама! Что касается других женщин, то тут все очень-очень индивидуально. Если бы я давала совет подруге, которая обратилась с таким вопросом, узнала бы, что способствовало этому выгоранию. Значит, это нужно начать менять, а для такого нужна смелость.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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