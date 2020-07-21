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Алина Качоровская о детях: "Они меня наполняют, дают силы и делают в три раза сильнее"

Предприниматель рассказала, как совмещает материнство и работу

Счастливой мамой быть возможно, если женщина будет находить время для себя, своего хобби и делать то, что приносит удовольствие. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, учредительница благотворительного фонда "Таблеточки" Оля Кудиненко, а также юрист, блогер Инна Мирошниченко и певица Джамала.

Сегодня о своем опыте материнства рассказала основательница украинского бренда обуви Kachorovska и мама троих детей Алина Качоровская.

Алина Качоровская Фото: instagram/alinakachorovska

Алина, у вас трое детей. Как и когда вы поняли, что хотите стать матерью и иметь большую семью?

Моей старшей дочери 5 лет, а двойне – мальчику и девочке 2 года. Не могу сказать, что я с подросткового возраста мечтала о большой семье. Это произошло случайно. Во время второй беременности я узнала, что жду двойню, и это стало настоящей неожиданностью. Но уже тогда я понимала, что хочу, как минимум, троих детей.

Когда я впервые стала мамой, то это решение было очень сознательным и взрослым. Это произошло тогда, когда я поняла, что меня не драйвят никакие ивенты, вечеринки, отдых – мне всего этого не хотелось. Я поняла, что этот этап уже прошла и поэтому на 100% была готова к ребенку. Это был очень желанный ребенок.

А когда я узнала, что жду двойню – это стало настоящей неожиданностью. Но я понимаю, что наполнена любовью, которой хватит еще как минимум на двоих детей. Они меня наполняют, дают силы и делают сильнее в три раза.

Вы – активно работающая мама, вашему бизнесу уже 13 лет и он становится масштабнее. Влияет ли работа на материнство и помогают ли вам профессиональные качества и навыки в родительстве?

Свои профессиональные качества и навыки в родительстве я совершенно не связываю. Я считаю, что это две разные истории: быть родителями – это совершенно новый навык, и этот опыт ни в коем случае нельзя сравнить с тем, что ты делаешь на работе. Это совсем другое дело. Мне даже кажется, что наоборот – родительские навыки помогают потом в карьере и работе. Потому что обмен любви с детьми делает взрослых более наполненными.

Быть родителями – это совершенно новый навык, и этот опыт ни в коем случае нельзя сравнить с тем, что ты делаешь на работе

Алина Качоровская Фото: Иван Марчук, Сегодня

Возникает ли у вас чувство вины, которое накрывает многих работающих мам в связи с тем, что они вынуждены жертвовать временем с детьми ради карьеры?

Ощущение вины есть однозначно и с ним я стала больше работать с начала этого года, выстраивая баланс работы и пребывания дома. Теперь, когда я дома с детьми, то я стараюсь быть в моменте и не отвлекаться. Я смотрю, как они падают, поднимаются, играют, я могу находиться просто рядом, но быть с ними на все 100%. И даже если у меня выпадает всего два часа в день активного проведения с детьми, то у меня пропало ощущение вины, я с этим работаю.

Вы активно поддерживаете женщин, говорите про их силу и неиссякаемые возможности. У вас растут дочери, какие главные ценности вы им прививаете?

Своим дочерям я шепчу на ушко, когда они засыпают, что они растут людьми, наполненными любовью, и желаю, чтобы они несли это в сердце. Со старшей дочерью мы говорим уже на разные темы. Например, что кожа у людей может быть разного цвета, что такое уважение к разным национальностям, полам, что такое безопасность, что ты имеешь право на свое мнение, об уважении к границам других людей. Хочу, чтобы мои дети росли людьми с большим сердцем.

Своим дочерям я шепчу на ушко, когда они засыпают, что они растут людьми, наполненными любовью, и желаю, чтобы они несли это в сердце

Алина, вы – строгая мама? Каких основных методов в воспитании детей придерживаетесь?

Не могу сказать, что я строгая мама, потому что даю детям максимальную свободу. К примеру, все стены дома у нас обрисованы карандашами, маркерами, мелом. У нас действительно нет ни одной стены, где бы не было что-то нарисовано. Потому что я для себя выставляю приоритеты: развивать творческие навыки у детей, или идеально белые стены дома. Я выбрала первый вариант.

Там, где это не переходит границы, я даю детям много свободы и они этой свободой не злоупотребляют. Иногда, конечно, бывают недоразумения в публичных местах, где включается строгая мама и мы говорим с ними о границах других людей, которые они не имеют права нарушать. А так я даю им много свободы.

Сейчас все вокруг говорят о любви к себе. Как у вас с этим обстоят дела? И как женщине не разучиться любить себя, когда у нее появляются дети и все внимание переключается на них?

Мне кажется, что здесь большую роль играет любовь к ребенку, а также обмен этой любовью и энергией с ребенком. Я себя люблю. Недавно стояла перед зеркалом и, как вы понимаете, тело женщины после двух беременностей не выглядит так, как до беременности. И вот я стою, смотрю на себя и думаю, какая я классная, как я себе нравлюсь. И я с удовольствием хотела бы делиться этим осознанием с женщинами, подругами и даже с другими мамами на детской площадке. Потому что это классное ощущение. Я сознательно ухожу от любого сравнения, потому что не вижу в этом никакого смысла.

Основательница бренда обуви Kachorovska и мама троих детей Алина Качоровская Фото: instagram/kachorovska_atelier

А по поводу любви к ребенку – если ребенок желанный, любимый и ты естественно воспринимаешь все изменения в теле, которые происходят во время беременности, то ты просто не можешь не любить себя.

Я сознательно ухожу от любого сравнения, потому что не вижу в этом никакого смысла

У меня, когда была двойня, то на теле появились растяжки. И могу сказать, что я обожаю каждую из них, потому что это опыт рождения моих детей. Это ценные шрамы на моем теле. Я не собираюсь с ними что-то делать, как-то прятать, стыдиться. Это мои самые ценные татуировки, которые только могут быть. Поэтому у меня не возникало вопроса, как любить себя – надо просто любить себя всегда, потому что ты женщина, которая дала жизнь.

У вас с детьми есть какие-то правила, ритуалы?

Да, у нас с детьми есть определенные правила и ритуалы, но я бы это оставила для себя, ведь это очень камерная история. Мне не хотелось бы делиться с этим публично. Это милые вещицы, которые мы делаем все вместе и вот они такие наши-наши, и в этом и заключается их таинственность.

Алина, вы считаете себя счастливой мамой? Как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Не очень люблю термины "счастлива"/"несчастна". Я себя считаю наполненной мамой. А тем, у кого случилось выгорание, надо перестать ставить перед собой какие-то сверхзадачи и сравнения. Тогда и выгорания не будет.

Мама троих детей Алина Качоровская Фото: instagram/alinakachorovska

Не требуйте от себя, как от мамы, сделать и то, и другое. Никто никому ничего не должен. У каждой женщины своя история, свои особенности: кто-то может быть со своим ребенком в декрете полтора года, а кто-то – выйти на работу на третий день и ребенок остается с няней. При этом любовь первой и второй мамы абсолютно одинаковая. И говорить, что кто-то из них хорошая мама, а кто-то нет – абсолютно неправильно. Не ставьте себе никаких планок.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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