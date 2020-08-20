Астролог пояснил, что такое карма и можно ли ее изменить

В судьбе каждого человека есть запланированные события, встречи и они не случайны

Часто можно услышать про карму и судьбу, которую нельзя изменить: "Это карма у тебя такая! Судьба значит, ничего не поделаешь с этим!". Так говорят люди, когда происходит что-то неприятное. Астролог и нумеролог Анатолий Шмульский на своей странице в Instagram пояснил, что такое карма и можно ли ее изменить.

Карма – это вселенский причинно-следственный закон.

То есть вы совершаете определенный поступок (хороший или плохой), и он через какое-то время к вам возвращается, поясняет эксперт и уточняет, что возвращается именно поступок, а не отношение.

Что такое карма и можно ли ее изменить

Различают карму быструю и медленную.

"Вы, наверное, замечали, что к одному человеку прилетает (результат его поступка – ред.) моментально, а другой делает, что хочет, и ему ничего. Поэтому, если вы сразу видите результаты своих поступков, вам просто повезло. Можно изменить свое поведение, и все наладится", – заверяет астролог.

Кроме того, есть еще один важный момент, связанный с кармой человека, говорит эксперт. Это своеобразный жизненный урок.

"Наша душа проходит уроки, которые необходимо выучить. Изначально эти уроки простые. Например, научиться любить. И если в прошлой жизни вы, допустим, испугались и решили: не буду любить, чтобы не бросили. То в следующей жизни могут дать некрасивую внешность, чтобы вам стало еще сложнее", – поясняет Шмульский.

Он говорит, что человеку важно задумываться о том, почему с ним происходят те или иные неприятности. Только так можно выучить урок, который вам преподнесла жизнь, и изменить это.

"В судьбе каждого человека есть запланированные события и встречи, и они не случайны. Но вот результаты этих встреч зависят от проработанных вами уроков", – подытожил астролог.

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