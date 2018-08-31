Астролог рассказала, что делать, если женщина на грани нервного срыва

Для начала нужно разобраться, от какого типа конфликтности вы страдаете

Возьмите себя в руки. Фото: depositphotos

Рабочие конфликты с вашим участие, обвинения в сложном характере, крики и выяснения отношения грозят нервным срывом.

Тогда у вас проблемы, причем, скорее всего, они спровоцированы положением конфликтных планет – Марса, Юпитера, Сатурна и Плутона – в вашем гороскопе. Чтобы не портить себе жизнь ненужными неприятными ситуациями, попробуйте договориться с этими звездными провокаторами.

Внутри или снаружи

Для начала нужно разобраться, от какого типа конфликтности ты страдаешь. Существует два ее вида – внутренняя конфликтность и внешняя.

Внутренняя возникает, когда планеты твоего гороскопа конфликтуют между собой. Ее симптомы: ты нередко испытываешь раздражение; вокруг тебя часто вспыхивают ссоры; тебя не шокируют жестокие сцены в кино.

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Внешняя конфликтность рождается из напряженного воздействия планет твоего гороскопа на планеты гороскопа другого человека. Это приводит к выбросу энергии, чаще негативной. Если проблема во взаимодействии небольшого количества планет, например, два ваших Марса не могут договориться, это ограничится неприязнью и мелкими стычками. Если враждует много планет, отношения превращаются в боевые действия.

Кто воюет

Тщательно проанализируй свое поведение в ссорах. Это поможет тебе понять, какая именно планета их провоцирует.

Марс. Признаки его влияния – открытое проявление ярости, агрессии, злости, раздражения. Могут даже вспыхивать истерики с криками и швырянием предметов.

Юпитер. Он провоцирует столкновение амбиций. Это тот случай, когда после слов "Да кто ты такой!" разворачиваешься и уходишь, эффектно хлопнув дверью.

Сатурн обычно ссорится молча – человек замыкается, уходит в себя и наказывает противника, игнорируя его: "Я с тобой не разговариваю!".

Плутон заставляет тебя стремиться подавить другого человека, деморализовать его, заставить признать твою власть и авторитет. А для этого все средства хороши.

Как измениться

Если такое положение дел тебя не устраивает, и ты хочешь что-то изменить, есть несколько обязательных "целебных" действий.

Займись физической работой, если что-то или кто-то тебя выводит из себя. Сложно ругаться, когда один приседает с гантелями, а другой пылесосит. После переключения энергии на физическую деятельность конфликт сам угаснет.

Не рви отношения, если ссора все же разгорелась. Сохраняй холодную голову и не жалуйся другим на своего обидчика. Время все лечит.

Переключайся, не зацикливайся на негативе. Найди занятие, которое тебя успокаивает, приводит в состояние гармонии с собой – кулинария, вязание, бассейн, бег и т. п.

Избегай того, кто вызывает раздражение. Если есть возможность разойтись по разным комнатам, разъехаться и не видеться какое-то время, назревающий взрыв можно предотвратить.

Марс атакует!

В астрологии существуют планеты, которые классифицируются как конфликтные: Марс, Плутон, Сатурн и Юпитер. При напряженном взаимодействии между собой эти планеты образуют избыток энергии, которая, если не направить ее в нужное русло, создает реальную конфликтную ситуацию в жизни. От возникшей негативной энергии нужно как-то избавиться, и самый простой способ – выплеснуть ее, спровоцировав ссору. В зависимости от расположения и взаимодействия этих планет энергия может либо разрушать человека изнутри, либо создавать вокруг него атмосферу конфликта.

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