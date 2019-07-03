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Бдительность и табу на гаджеты: правила безопасности для детей на улице

Родители должны контролировать маршрут и время в дороге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:46

К сожалению, в последнее время участились случаи пропажи и даже убийств детей. В связи с этим, читайте несколько актуальных советов для родителей, как уберечь своего ребенка на улице. 

Чаще всего преступники охотятся на детей, потому что они – легкая нажива. Поэтому именно детям сексуальное насильствен угрожает чаще чем взрослым. Случаи четко спланированных убийств детей — очень мало, отмечают эксперты, так поступают люди, которые имею психологические патологии: педофилы или садисты. Решение принимают спонтанно. Чтобы избежать таких случаев, необходимо рассказать ребёнку правила поведения на улице.

Правила поведения детей на улице

  • Не говорить с чужими людьми.
  • Наушники, гаджеты, залипание в телефоны – табу. Потому что ребенок не слышит опасности, которая может приблизится.
  • Если подходит человек, то нужно стоять на дистанции вытянутой руки, чтобы вас не смогли поймать.
  • Родители должны контролировать маршрут и время в дороге. Если все же ребенок пропал, с ним нет связи, ждать нельзя.

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"Детей находят в первые сутки. Ребенк мог оставить какую-то подсказку, куда он делся, куда  поехал, в каком направлении", – рассказал частный детектив Руслан Болгов.

Фото: pexels.com

Поднимать в первые минуты пропажи ребенка нужно всех. Нужно звонить в полицию, родственникам, собирать соседей на поиски, ведь у преступников нет четкого алгоритма действий, они обычно действуют инстинктивно, делают то, что первое приходит в голову

Эксперты добавляют, что обязанность родителей — научить ребенка не доверять незнакомцам, не покидать людные места, а поднимать шум, если что-то выдалось им подозрительным.

Кроме этого, говорят специалисты, контролировать нужно не только перемещение ребенка, а телефон и соцсети, ведь именно там дети часто привлекают внимание опасных и психически нездоровых людей.

Чтобы вы не забыли, перечислим еще раз три главных правила:

1. Говорите со своими детьми, объясняйте им как нужно вести себя, когда они одни или в окружении незнакомых людей.

2. Старайтесь не оставлять ребенка одного, но если все же нет такой возможности, то следите за его маршрутом.

3. Проверяйте социальные сети своих детей, ведь именно Интернет является местом, где с ребенком может связаться кто угодно.

Напомним, что ранее мы писали о том, как стать лучшим папой для своего ребенка

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Источник: Сегодня
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