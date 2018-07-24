Бьет – значит любит: психолог пояснил, почему для некоторых людей любовь без страданий немыслима

По словам Михаила Лабковского, садо-мазохистический сценарий у каждого человека выражается по-разному

Любите друг друга, а не воюйте. Фото: pixabay

Не для всех людей любовь – это милота, счастье и радость. Для некоторых людей любовь без мук, страданий и конфликтов немыслима. ⠀

Об этом написал в Instagram психолог Михаил Лабковский и пояснил, почему так происходит.

"Безусловно, фоном идет родительский сценарий. Весь прошлый опыт, детский багаж. Если человек растет с отчужденными, холодными, агрессивными или грубыми родителями, то он способен воспринимать любовь ТОЛЬКО ТАК", – пишет он.

По словам психолога, мечта о мужчине, который "кулаком по столу", банальное "бьет – значит любит" и не очень банальное, но все еще популярное "без ссор – никак" береться от родительской агрессии. ⠀

"Это элементарный садо-мазохистический сценарий и ничто иное. Это никакая не романтика, не страсть и не "настоящее, выстраданное чувство"", – говорит Михаил.

По его словам, у людей с разным складом психики он выражается по-разному. Кому-то нужно молча мучиться от того, что любимый человек никогда не будет вашим (привет, бросивший отец или вечно занятая мать). Кому-то нужны конкретно кухонные войны с битьем посуды (привет, ремень, "опять двойка" и прочие прелести). ⠀

"Это не норма. И если "у всех так", это не значит, что это дерьмо конкретно вам надо теперь всю жизнь терпеть", – подытожил Лабковский.

Ранее психолог рассказал, существует ли идеальная любовь. Михаил Лабковский рекомендует ориентироваться только на свои чувства и ощущения.