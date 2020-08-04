Без надрыва и с удовольствием: как найти внутреннюю мотивацию для тренировок

Примеры спортсменов мотивируют, но такая мотивация работает обычно не дольше пары дней

Принуждение в тренировках не приносит долгосрочных результатов, утверждают профессиональные тренеры. Чтобы сделать фитнес частью образа жизни, важно тренироваться с удовольствием, не истязать себя, а получать дополнительный заряд для работы и других дел.

Заниматься спортом в удовольствие действительно возможно, когда тренировки разнообразны, адаптированы под ваш уровень подготовки и потребности, а главное, отвечают на ваш личный внутренний запрос: "Зачем мне тренироваться?". Сегодня.Lifestyle вместе с коучем и тренером сети фитнес-студий hiitworks Мариной Синькевич разобрался, как найти личную мотивацию для тренировок, которая превратит фитнес в полезную и приятную привычку.

Как найти личную мотивацию для тренировок Фото: freepik.com

Найдите свое "хочу" прежде, чем начать

Перед тем, как приступить к тренировкам, нужно задать себе вопрос: "Чего я хочу на самом деле?". К сожалению, сфера фитнеса все еще часто связана с навязанными стандартами и чужими установками. Считается, что нужно тренироваться, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя здоровым. Такое стремление прекрасно, когда оно действительно следует изнутри, а не от подруг и социума. Если же мотивация не ваша, то скорее всего, вы быстро забросите занятия.

Нужно искать свое. Возможно, вы хотите получить ровную осанку, стать более дисциплинированными или стремитесь зарядиться энергией для запуска своего бизнеса.

Тренировки действительно помогают решить многие вопросы и осуществить желания, но главное — эти желания отыскать и определиться, как вы начнете свой путь.

В этом помогут несколько вопросов. Коуч рекомендует выделить время в тишине, взять лист бумаги и честно письменно ответить:

Чего я хочу на самом деле? А еще? Это точно мое желание, а не навязанное извне?

Что я могу сделать, чтобы реализовать свое желание? Кто может помочь мне в этом? Какие ресурсы у меня есть?

Где я нахожусь сейчас? Сколько времени мне понадобится, чтобы прийти к цели из этой точки? А что если учесть страхи и непредвиденные обстоятельства? Сколько действительно времени у меня есть?

Что будет наилучшим результатом для меня?

С чего я начну? Каким будет мой первый шаг?

"Когда вы определились с первым шагом, важно его сделать сразу. Пусть он будет максимально простым. Например, посмотреть все ближайшие фитнес-студии и записаться на пробную тренировку", – рекомендует эксперт.

Как найти личную мотивацию для тренировок Фото: Depositphotos

Подключите дофамин

Дофамин — так называемый "гормон счастья". Это настоящий драйвер, который двигает нас изнутри и помогает преодолевать сложности.

"Дофамин тесно связан с нашим чувственным восприятием: аудиальными, визуальными, густаторными и кинестетическими ощущениями. Именно он помогает нам не просто желать результатов, но и получать удовольствие от процесса", – поясняет Марина.

Запустить дофамин еще в начале пути поможет воображение. Для этого в деталях представьте кайф от процесса, а не только от результата тренировок. Как вы выполняете упражнения, что видите вокруг, как звучит приятная музыка, как тренер подбадривает, и вы ощущаете вкус победы.

"Так от возможных страхов перед началом тренировок вы поможете мозгу переключиться в состояние "все будет хорошо" и запустите выработку дофамина", – заверяет коуч.

Станьте тем, у кого получается

Цель, к которой вы будете двигаться, важно разбить на маленькие шаги. Об этой технике часто говорят, но не всегда объясняют ее важность.

По словам эксперта, все дело в том, что большая цель не просто может испугать. Она может заставить вас почувствовать себя беспомощным и разочароваться в себе.

Большие мечты и примеры спортсменов мотивируют, но такая мотивация длится обычно не дольше пары дней. По-настоящему мотивируют только личные результаты.

Когда, например, вы стремитесь похудеть на 15 килограммов, такой значительный результат тяжело представить и поверить в него в начале пути. Вы можете тренироваться и придерживаться правильного питания в течение месяца. Но этого срока, конечно, недостаточно для таких значительных изменений. Это может привести к ощущению себя неудачником и заставить опустить руки.

Как найти личную мотивацию для тренировок Фото: Pexels

"Вместо фокуса на большой цели, сфокусируйтесь на процессе с удовольствием — на маленьких шагах. Пошагово распишите свой путь к большой цели и действуйте", – рекомендует Синькевич.

По ее словам, микроцели достижимы в гораздо более короткие сроки, и они дают нам ощущение того, что все получается. Так снова происходит выработка дофамина, который подстегивает продолжать и добиваться большего.

"Не мечтайте об успехе, который наступит неизвестно когда, а просто станьте человеком, у которого получается уже сейчас. Постепенно, но каждый день. И тогда вы не заметите, как получите желанный результат", – подытожила коуч.

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